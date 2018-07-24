مدير أمن الإسكندرية لـ"اليوم السابع": حملة استرداد أراضى الدولة بدأت من برج العرب

كتبت : دينا الحسيني

قال اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية في تصريحات لـ"اليوم السابع" إن المديرية نفذت اليوم قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أراضى الدولة بمركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع المحافظة والمحليات.

وأوضح اللواء الشريف، أن هناك توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والأحياء والمحافظات لمكافحة الفساد.

وأشار مدير أمن الإسكندرية أنه تم عقد عدة اجتماعات متواصلة مع المحافظة منذ أسابيع قبل التنفيذ والمنطقة الشمالية، ونجحت الحملة فى يومها الأول والثاني في تنفيذ عدة قرارات هامة وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي بتلك المنطقة .

وختم مدير الأمن أن الحملات مستمرة علي نطاق المحافظة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد الأراضى لتنفيذ مهمة الموجة العاشرة التى أوصى بها وزير التنمية المحلية .

كانت محافظة الأسكندرية قد أعلنت اليوم عن قيام المحافظ بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع أمن الأسكندرية والأمن المركزي لتأمين مهمة إسترداد اراضي الدولة وإزالة التعديدات الواقعة عليها بطريق غرب الأسكندرية الطريق الصحراوي داخل نطاق المحافظة.