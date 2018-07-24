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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:01 م
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مدير أمن الإسكندرية لـ"اليوم السابع": حملة استرداد أراضى الدولة بدأت من برج العرب

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:15 م
مدير أمن الإسكندرية لـ"اليوم السابع": حملة استرداد أراضى الدولة بدأت من برج العرب محافظ الأسكندرية ومدير الأمن في حملة إزالات اليوم
كتبت : دينا الحسيني
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قال اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية في تصريحات لـ"اليوم السابع" إن المديرية نفذت اليوم قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أراضى الدولة بمركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع المحافظة والمحليات.

وأوضح اللواء الشريف، أن هناك توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والأحياء والمحافظات لمكافحة الفساد.

وأشار مدير أمن الإسكندرية أنه تم عقد عدة اجتماعات متواصلة مع المحافظة منذ أسابيع قبل التنفيذ والمنطقة الشمالية، ونجحت الحملة فى يومها الأول والثاني في تنفيذ عدة قرارات هامة وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي بتلك المنطقة .

وختم مدير الأمن أن الحملات مستمرة علي نطاق المحافظة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد الأراضى لتنفيذ مهمة الموجة العاشرة التى أوصى بها وزير التنمية المحلية .

كانت محافظة الأسكندرية قد أعلنت اليوم عن قيام المحافظ بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع أمن الأسكندرية والأمن المركزي لتأمين مهمة إسترداد اراضي الدولة وإزالة التعديدات الواقعة عليها بطريق غرب الأسكندرية الطريق الصحراوي داخل نطاق المحافظة.


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استرداد اراضي الدوله

حمله ازالات الاسكندريه

حمله ازالات برج العرب

مدير امن الاسكندريه




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