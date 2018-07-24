محمد شاكر: تضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة أدى لنجاح خطة الكهرباء

كتب محسن البديوى _ ريهام عبد الله

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الوضع فى قطاع الكهرباء، كان شديد الصعوبة، سابقا، وتفاقمت الأزمة فى صيف 2014، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تضطر لتخفيف أحمال يصل لـ6 آلاف ميجا وات.

وقال شاكر، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاع الكهرباء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن المنشآت الكهربائية أيضا تعرضت لهجمات إرهابية، وما زاد الأزمة قلة إمدادات الغاز الذى كان يتم الاعتماد عليه فى تشغيل المحطات، وتوقف تنفيذ عدد من المحطات.

وتابع شاكر:" نجاح وزارة البترول فى إمداد الوقود، أدى لنجاح خطة الكهرباء فى القضاء على الانقطاعات، النجاح نجاح لوزارتى الكهرباء والبترول، وهذا بناء على تكليف الرئيس، وقوله إن توفير الكهرباء أمن قومى".

وشدد على أن نجاح خطة الكهرباء، جاء بعد تضافر الجهود مع وزارة الدفاع والبنك المركزى ووزارتى البترول والمالية، وهو ما أنجح تنفيذ الخطة العاجلة.

وأشار إلى افتتاح محطة كهرباء جديدة بأسيوط، مضيفا :" الصعيد كان بيعانى معاناة هائلة فى انقطاع التيار قبل البدء فى تنفيذ الخطة العاجلة".

وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة توليد فى شرم الشيخ وعتاقة والمحمودية فى 8 شهور فقط.