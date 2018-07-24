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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:00 م
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محاميو طنطا يطالبون بإحالة المشاركين فى إصدار الكارنيهات المخالفة للتحقيق

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:12 م
محاميو طنطا يطالبون بإحالة المشاركين فى إصدار الكارنيهات المخالفة للتحقيق صورة ارشيفية
كتب محمد السيد
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استنكر أعضاء مجلس نقابة المحامين بطنطا  إصدار كارنيهات لعام 2018 مخالفة لنصوص قانون المحاماة و لقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد لأعوام 2017- 2018 ، فى تجاهل لكل الأعراف و الآداب النقابية الذى يشكل هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف الأعضاء فى بيان لهم، أن نقابة محاميى طنطا وهيئة مكتبها تستنكر وترفض تصرف فرج سعيد فرج نقيب طنطا من الحضور بتلك الاجتماعات و المؤتمرات التى تضر بالصالح العام و تدمر نقابة المحامين ،مشيرين إلى أن حضور فرج سعيد كان حضورا شخصيا و لا يمثل إلا نفسه و أن مجلس نقابة محامين طنطا و هيئة المكتب ترفض هذا التصرف الفردى  -بحسب البيان - 

وأشار الأعضاء إلى أن مجلس نقابة محاميى طنطا يدافع وبقوة عن قرارات تنقية الجداول وأنه يقف صفا واحدا خلف مجلس النقابة العامة نقيبا و أعضاء فى كل القرارات الخاصة بضوابط القيد ،مؤكدين أنه تقرر مخاطبة النقابة العامة لتحديد اجتماع طارئ بالنقابات الفرعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد من تسول له نفسه المساس بهيبة وكرامة نقابة المحامين .

وذكر أعضاء مجلس نقابة المحامين بطنطا ،أنه تقرر مخاطبة النقابة العامة لإحالة كل من شارك بذلك الاجتماع من نقباء فرعيين أو أعضاء مجالس نقابات فرعية أو عامة إلى المحاكمة التأديبية لاتخاذ ما يلزم من إجراء مناسب و تقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن إحالة كل من شارك فى إصدار كارنية نقابة المحامين لعام 2018 مخالف و مزور طبقا لنصوص قانون المحاماة وكل من حضر و شارك بذلك المؤتمر .

 


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