محافظ كفر الشيخ يناقش المشروعات الخدمية ويوجه بإزالة التعديات على نهر النيل

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي 2019/2018، بحضور مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات الخدمية.

بحث محافظ كفرالشيخ، تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية ،كما تابع محافظ كفرالشيخ، تقارير اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام، وعضوية رؤساء المراكز والمدن، ومساعد مدير الأمن، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، على ان يتم الانتهاء من حل وإنهاء هذه المعوقات، كما سيتم عمل نظافة للترع والمصارف بمشاركة رئيس المدينة مع رئيس جهاز النظافة والعمل معا لإزالة أي معوقات.

شدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك في التعدي، مؤكداً أن التعدي على الأراضي الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدي من خسائر وإضرار بحق الأجيال القادمة ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التي تعد من أخصب الأراضي على مستوى الدولة.

و شدد المحافظ على إزالة الإشغالات والعشوائيات ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمراكز والمدن، ووضع لافتات التعريف بالقرى والتوابع وتتبع النموذج الموحد لهذه اللافتات ومراجعة أغطية بيارات الصرف الصحي.

أمر محافظ كفر الشيخ، جميع الجهات المعنية بسرعة تمشيط فرع نهر النيل بنطاق محافظة كفر الشيخ وذلك لإزالة أى أشكال للتعديات وبخاصة الأقفاص السمكية والحفاظ على نهر النيل.