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محافظ سوهاج : بدء تنفيذ أعمال طبقة الاساس بشوارع مدينة طما تنهيدا لرصفها

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:57 م
محافظ سوهاج : بدء تنفيذ أعمال طبقة الاساس بشوارع مدينة طما تنهيدا لرصفها الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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 قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال طبقة الأساس ببعض الطرق والشوارع بناحية مركز ومدينة طما تمهيدا للرصف، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالى المحافظة.

 

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة، أنه تم بدء أعمال طبقة الأساس بشارع الحرية ضمن اعتماد الخطة الاستثمارية المضافة، وكذلك بطريق كيمان تسعة مرورا بقري الأغانة والقطنة حتي مدينة الغنايم، كما تم القيام بإعادة تأهيل طريق طما الرياينة المعلق وتسويته باستخدام معدات الوحدة، كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية مشطا، حيث تم مسح طريق نجع شعيب بالعتامنة، وطريق المنور، وأولاد صدقة ، وأولاد طه، وطريق السلطان وطريق الإشراف بمشطا، كما شاركت قلابات المجالس القروية فى رفع القمامة من الطريق السريع ومن مقابر مشطا وكوبرى خليف بمشطا ومن الشيخ عمار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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