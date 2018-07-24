محافظ سوهاج : الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة بخط المياه بطريق البلينا - أبيدوس

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، إنتهاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من إصلاح كسر ماسورة بخط المياه بطريق البلينا – عرابة ابيدوس بمركز البلينا ، وذلك فور تلقى الوحدة المحلية بلاغ بحدوث الكسر ، مؤكدا علي أهمية التحرك السريع في مثل هذه الأحداث ، لأنه يعكس مدي استعداد وجاهزية الاجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية وقدرتها علي التعامل الفوري .

وأوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أنه فور تلقى الوحدة المحلية بلاغ بكسر بماسورة بخط المياه بطريق البلينا – عرابة ابيدوس ، تم التحرك علي الفور وتشكيل فريق عمل من رئيس الوحدة المحلية ونواب رئيس الوحدة ومسئولى شركة مياه الشرب , وتم التوجه الى الموقع ، وقامت سيارات الكسح بشفط المياه ، حيث تم اصلاح العطل وفتح المياه وتوصيلها للمنازل.

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 4 حالات تعدي علي مساحة 2000 متر مربع أراضي املاك الدولة مخصصة لمزرعة الصرف الصحى بنجع دير مارى جرجس بقرية العيساوية التابعة لمجلس قروى الكوله ، فى إطار الحملات المكبرة لتنفيذ الموجه العاشرة لازالة أى تعدى على أراضى الدولة التابعة لكافة جهات الولاية املاك الدولة والوحدات المحلية بالمحافظة وأى تعدى على حرم النيل وأملاك الرى ، وستمتد الموجه حتى نهاية يوليو الحالى .

وأوضح محمود امام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ، أن الحملة تمت بمشاركة معدات الوحدة المحلية ، وإدارة الأملاك ، وتأمين من قوات مركز شرطة أخميم ، وتمكنت الحملة من إزالة 4 حالات تعدى على الأراضى أملاك الدولة مخصصة لمزرعة الصرف الصحى بنجع دير مارى جرجس بقرية العيساوية ، عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض البلوك ، وقد تم إزالتها جميعا .

كما أعلن محافظ سوهاج ، الانتهاء من بناء سور بمحيط ملعب المراغة الرياضى بطول 70 متر وارتفاع 4 امتار بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ومديرية الشباب والرياضة لفصل الملعب عن مساكن الاهالى وحمايته من التعديات ، ضمن المرحلة الاولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة النادى وإعداده أمام الفرق الرياضية والشباب بالمراغة .

وأوضح شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان للمحافظة ، أن أعمال بناء السور وتطوير الملعب جاءت نتيجة لتوجيهات السيد الوزير المحافظ خلال إحدى زياراته التفقدية لمدينة المراغة حيث تلاحظ له سوء ارضية الملعب ووجود تعديات من الأهالى على الملعب وعدم وجود حد فاصل بين الملعب ومساكن الأهالى ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل انشاء سور بمحيط النادى ، ورفع كفاءة ارضية الملعب ، وتركيب كشافات انارة ، وإنشاء غرف لخلع الملابس ودورات مياه ، حتى يكون الملعب جاهز تماما لاستقبال شباب المراغة ، وأداء مباريات فرق القسم الثانى والثالث بالمراغة .

وشدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمدينة المراغة بالمتابعة المستمرة ، والانتهاء من أعمال تطوير النادى وافتتاحه أمام الشباب والفرق الرياضية فى اسرع وقت ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للاهتمام بالشباب والمنشات الرياضية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين .