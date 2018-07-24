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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:03 م
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محافظ الوادى الجديد يوجه بحل مشكلة أسرة طفل مريض

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:26 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بحل مشكلة أسرة طفل مريض محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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فى استجابة فورية لما نشر باليوم السابع بعنوان ( أسرة بالوادي الجديد تطالب بتسهيل علاج نجلها المريض ) أعلن المكتب الإعلامى للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظ وجه بسرعه التواصل مع أسرة الطفل المريض وقيام المحافظة بتحمل الانتقالات الى القاهرة خلال رحلات العلاج  (ذهاب وعوده )

وقال على ميصر مدير مكتب إعلام المحافظة فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع " أن المحافظ وجه الشئون الصحية بالمحافظة بتدبير العلاج اللازم مجانا وكذلك سرعة التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لمساعدته  ماليا على أن يكون الدعم بصفة شهرية  لتغطية نفقات العلاج .

 

وكان  محمد على والد الطفل  قال فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إنه موظف بسيط فى الأوقاف وليس لديه مصدر دخل آخر ويرعى الطفل طيب البالغ من العمر 8 سنوات بعد وفاة والدته فى حادث أليم.

وطالب والد الطفل الطيب المختصين والجمعيات الخيرية بدعمه ليتمكن من السفر إلى القاهرة وإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على نجله الذى يمر بحالة صحية سيئة ويعانى من التشنجات ونقصان الوزن، حيث إنه ليس لديه أية مصادر دخل ويعيش فى شقة بالإيجار وبالكاد يتحمل نفقات العلاج لنجله المريض التى تزيد عن 1400 جنيه شهريا.

 


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