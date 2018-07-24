محافظ القليوبية: 33 مليون جنيه لتطوير 3 مجازر لتصبح نصف آلية

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعًا لبحث تطوير وتحويل 3 مجازر بتكلفة 33 مليون بمدن قليوب –القناطر الخيرية – طوخ لتصبح نصف آلية بحضور اللواء ماجد محمد مدير قطاع تسويق بمصنع 45 الإنتاج الحربى ومديرى عموم إدارة المجازر والشئون المالية والإدارية ومركز الشبكات الأرضية.

وناقش المحافظ عرض القيمة التقديرية للتطوير وتبلغ تكلفتها 33 مليون جنيه، وتم خلال الاجتماع عرض التصميمات الخاصة بالتطوير للمجازر من حيث تحديث مبانٍ - شبكات صرف صحى ومياه وبلاط وكهرباء - دهانات وأعمال الترميمات الممكنة للبعض منها وإزالة البعض منها وتجديده وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة لوجود المجازر وسط الكتلة السكنية، وأكد المحافظ أن الهدف منها ضمان وصول اللحوم سليمة وقابلة للاستهلاك الآدمى للمواطنين، كما وجه المحافظ بإصدار أمر الاسناد إلى الإنتاج الحربى للبدء فى العمل.

وأكد المحافظ، أن تطوير المجزر من حيث الإمكانيات وتزويده بمعدات حديثة توفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح بالمجزر، خاصة أن المجزر يستقبل عددًا كبيرًا من رؤوس الماشية خاصة فى المواسم مثل الأعياد والمناسبات العامة، ويتم الكشف عليها بمعرفة الأطباء البيطريين وختمها من ثم تجرى عملية الذبح فى يسر وسهولة دون أى معوقات.

جدير بالذكر أنه جارى تحديث 8 مجازر جارٍ تجهيزهم وتأهيلهم للحفاظ على صحة المواطنين.