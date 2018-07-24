محافظ الفيوم ونائب هيئة التنمية الصناعية يبحثان إنشاء مدينة صناعية جديدة

الفيوم – رباب الجالي

بحث الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، والمهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، آليات إنشاء مدينة صناعية جديدة ( مجمع الفيوم الصناعى ) بكوم أوشيم على مساحة 51 فداناً، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس قطاع كهرباء الفيوم، ووكيل وزارة الإسكان، ومدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومسئولى أملاك الدولة والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم على التنسيق بين الجهات المختلفة بالمحافظة من جانب ومسئولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية من جانب آخر خلال وضع المخططات الاستراتيجية لإنشاء المدينة الصناعية الجديدة بكوم أوشيم، مع الأخذ فى الاعتبار أى توسعات للمنطقة فى المراحل المقبلة خلال وضع البنية الأساسية ( لمجمع الفيوم الصناعى).

وطالب محافظ الفيوم مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة التنسيق مع مسئولى الموارد المائية والرى لتوفير المياه اللازمة خلال الإنشاءات الأولية ووضع مقايسات لإنشاء محطات جديدة إذا دعت الحاجة لذلك، كما وجه مسئولى قطاع كهرباء الفيوم بوضع المقايسات اللازمة لترفيق المنطقة الصناعية الجديدة، كما شدد على مسئولى أملاك الدولة بتحديد إحداثيات المنطقة بشكل دقيق تجنبا لتداخلها مع الأملاك الخاصة أو الأراضى الزراعية المجاورة لها.

كما تناول اللقاء تحديد الطرق المؤدية للمدينة الصناعية الجديدة ووضع منافذ دخول وخروج للمدينة بالشكل الذى يخدم المنطقة بشكل كامل.

وناقش محافظ الفيوم أعمال الترفيق الجارى تنفيذها لمدينة قوته الصناعية بمركز يوسف الصديق، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال فى أوقاتها المحددة.

أشار محافظ الفيوم خلال اللقاء أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى قطاع التنمية الصناعية مما يوفر فرص عمل للشباب ويؤدى لدفع عجلة التنمية والنهوض بشتى قطاعات المحافظة، مضيفاً أن مجمع الفيوم الصناعى الجديد يضم مصانع للملابس الجاهزة والغزل والنسيج بدون صباغة، كما أكد المحافظ على مسئولى هيئة التنمية الصناعية الالتزام بالمقاييس الفنية والأمن الصناعى والشروط الصحية خلال تنفيذ مجمع الفيوم الصناعى الجديد.

من ناحية أخرى، نظمت مديرية الزراعة، بمحافظة الفيوم، دورة تدريبية، لـ35 طالبا وطالبة، من طلاب قسم الاقتصاد الزراعى، بكلية الزراعة، بجامعة الفيوم، بإحدى قاعات مبنى إدارة الإرشاد الزراعى، للتعرف على طريقة عمل الأقسام الداخلية بالمديرية، واكتساب خبرات عملية للطلاب.

وشملت الدورة التدريبية، التى استمرت لمدة 3 أيام، تعريف الطلاب بطريقة عمل الإدارات المختلفة، داخل المديرية، والخدمات التى يقدمها قسم الإرشاد الزراعى، والطرق الإرشادية المتبعة مع المزارعين، وصولا لأعلى إنتاجية، ودور الإرشاد الزراعى كحلقة وصل بين المزارعين والمديرية.