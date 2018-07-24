video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم: تعاون بين المحافظة وأندية الليونز فى دعم القطاعات الخدمية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:18 م
محافظ الفيوم: تعاون بين المحافظة وأندية الليونز فى دعم القطاعات الخدمية الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالى
إضافة تعليق

قال الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، إنه فى إطار التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وأندية الليونز لدعم القطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة، تم تزويد مستشفى سنورس المركزى بعدد 3 أجهزة غسيل كلوى، واعتماد توريد 7 أجهزة أخرى للمستشفى قبل نهاية عام 2018.

وأضاف المحافظ أنه تم تزويد مركز رعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى الفيوم العام بأجهزة مونيتور وتنفس صناعى وأجهزة الفوتوثيرابى للحضانات ويُعد المركز حاليا من أكبر مراكز الأطفال المبتسرين فى المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية بإجمالى 65 حضّانة مجهزة، مشيراً إلى أنه تم توصيل الأجهزة اللازمة والأسّرة والستائر الفاصلة وأجهزة التكييف وسيتم تشغيلها خلال الشهر الحالى.

وفى قطاع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، أوضح محافظ الفيوم أن أندية الليونز اختارت قرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، ووفرت الاحتياجات الأساسية للعرائس وإصلاح وتجهيز منازل الأسر الأولى بالرعاية من حوائط وأسقف وأرضيات وأبواب لعدد 100 منزل بقيمة نصف مليون جنيه كمرحلة أولى وسيستمر العمل تباعا للمراحل التالية حتى الانتهاء من منازل القرية، مشيراً إلى أنه يجرى وضع برنامج لإكساب المهارات الفنية والحرفية لعمل المشغولات اليدوية للفتيات وإقامة المعارض الفنية لتسويق المنتجات ودعم القدرة الاقتصادية لتوفير فرص العمل لهن.

وأضاف المحافظ، أن الجهود مستمرة فى توصيل مياه الشرب للمنازل على مراحل إذ تم توصيل المياه لعدد 46 منزلاً بمركز سنورس كمرحلة أولى هذا العام، وفى قطاع التعليم يتم تنفيذ برنامج لدعم مستوى التعليم والأنشطة حيث يجرى دراسة تمويل وتجهيز ملعب متعدد الأنشطة لدعم النشاط الرياضى والبدنى للشباب وذلك خلال خطة عام 2018/2019.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل بالمازوت بطريق الفيوم الصحراوى

صور.. انقلاب سيارة محملة بزيت الطعام على طريق مصر الفيوم بالجيزة

قارئ يبلغ عن تعدى على بحر يوسف بالفيوم وردم 500 متر

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة