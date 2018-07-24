محافظ الفيوم: تعاون بين المحافظة وأندية الليونز فى دعم القطاعات الخدمية

الفيوم – رباب الجالى

قال الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، إنه فى إطار التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وأندية الليونز لدعم القطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة، تم تزويد مستشفى سنورس المركزى بعدد 3 أجهزة غسيل كلوى، واعتماد توريد 7 أجهزة أخرى للمستشفى قبل نهاية عام 2018.

وأضاف المحافظ أنه تم تزويد مركز رعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى الفيوم العام بأجهزة مونيتور وتنفس صناعى وأجهزة الفوتوثيرابى للحضانات ويُعد المركز حاليا من أكبر مراكز الأطفال المبتسرين فى المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية بإجمالى 65 حضّانة مجهزة، مشيراً إلى أنه تم توصيل الأجهزة اللازمة والأسّرة والستائر الفاصلة وأجهزة التكييف وسيتم تشغيلها خلال الشهر الحالى.

وفى قطاع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، أوضح محافظ الفيوم أن أندية الليونز اختارت قرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، ووفرت الاحتياجات الأساسية للعرائس وإصلاح وتجهيز منازل الأسر الأولى بالرعاية من حوائط وأسقف وأرضيات وأبواب لعدد 100 منزل بقيمة نصف مليون جنيه كمرحلة أولى وسيستمر العمل تباعا للمراحل التالية حتى الانتهاء من منازل القرية، مشيراً إلى أنه يجرى وضع برنامج لإكساب المهارات الفنية والحرفية لعمل المشغولات اليدوية للفتيات وإقامة المعارض الفنية لتسويق المنتجات ودعم القدرة الاقتصادية لتوفير فرص العمل لهن.

وأضاف المحافظ، أن الجهود مستمرة فى توصيل مياه الشرب للمنازل على مراحل إذ تم توصيل المياه لعدد 46 منزلاً بمركز سنورس كمرحلة أولى هذا العام، وفى قطاع التعليم يتم تنفيذ برنامج لدعم مستوى التعليم والأنشطة حيث يجرى دراسة تمويل وتجهيز ملعب متعدد الأنشطة لدعم النشاط الرياضى والبدنى للشباب وذلك خلال خطة عام 2018/2019.