محافظ الغربية يقرر تخفيض تنسيق المرحلة الثانوية لــ 228 درجة

الغربية – مصطفى عادل

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، النزول بتنسيق المرحلة الثانوية من 230 درجة إلى 228 درجة، وذلك استجابة لرغبات أولياء أمور الطلبة.

وشدد محافظ الغربية على مديرية التربية والتعليم بالغربية، بتسهيل إجراءات القبول والتقديم للمدارس خلال الأيام المقبلة، والإدلاء بأى استفسارات بشأن الموضوع.

وأوضح محافظ الغربية، أن النزول بالتنسيق، جاء تحقيقا لرغبه أولياء الأمور بعد المتابعة الدورية للمدارس الثانوية على مستوى المحافظة، مؤكدا أن هذا العام سيشهد عدد من الإنجازات فى قطاع التعليم من إنشاءات، وتطوير لعدد من المدارس ودعم المدارس بأحدث الأجهزة، مشيرا إلى إننا نعمل جاهدين للنهوض بالعملية التعليمية، والقضاء على الفترات وكثافه الفصول.