محافظ الشرقية يطالب "الكهرباء" بسرعة إنهاء أعمال 10 لوحات كهربائية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة فى قطاعات الإسكان والتعليم والصحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتدخل الخدمة بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشددًا على سرعة الانتهاء من توصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة والمسند لها تنفيذ المشروعات.

ذلك خلال اجتماعه بالمهندس سامى أبو وردة رئيس قطاعات كهرباء الشرقية لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الكهرباء بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء والإنجاز والعمل على تذليل المعوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة للمساهمة فى الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين التيار الكهربى ولتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

واستمع محافظ الشرقية، لشرح تفصيلى من المهندس سامى أبو وردة رئيس قطاعات كهرباء الشرقية عن المشروعات الجارى تنفيذها وتشمل لوحات توزيع وموزعات "لوحة توزيع حانوت بكفر صقر – لوحة توزيع أحمد حلمى بفاقوس – موزع الغشام الجديد – موزع التيسير الجديد – موزع بردين – موزع أرض المحلج – موزع الأوقاف – موزع سنهوا – موزع منشأة صهبرة بديرب نجم " والتى يأتى تنفيذها وفقًا للتمويل والاعتمادات المالية المتاحة لتحقيق الاستفادة منها ولتعمل على استقرار وتحسين التيار الكهربى بنطاق دائرة المحافظة.

وشدد سعيد، على ضرورة المتابعة المستمرة وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بالجدول الزمنى المحدد لها مؤكدًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة وغير الملتزمة بالجدول الزمنى المحدد، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة لتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس رضا مهدى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس حامد على حامد مدير مديرية الإسكان وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء قطاعات الكهرباء بالشرقية بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ.