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محافظ الإسماعيلية يتابع مشروع إنشاء سوق السمك المتطور

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:55 ص
محافظ الإسماعيلية يتابع مشروع إنشاء سوق السمك المتطور محافظ الاسماعيلة
الإسماعيلية- جمال حراجى
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تابع اللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذى لأعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء سوق السمك المتطور الجديد، والذى يتم تنفيذه من خلال بروتوكول التعاون فيما بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يجرى العمل فى إنشائه على بحيرة الصيادين بطريق "عمارة السياحي" البلاجات ، ويشمل إقامة عدد من  محلات بيع الأسماك بالجملة وعدد من الفروشات لبائعى الأسماك وعدد من الكافتيريات كل منها مكون من طابقيين، بالإضافة إلى كافة الخدمات والمرافق الأساسية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور اللواء محمد أبوالذهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والعقيد عماد ميلاد عزيزالمستشار العسكرى للمحافظة، وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول ومديري التخطيط العمرانى ووحدة تطويرالعشوائيات.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، على تكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمشروع لسرعة إنهاؤه وفقا للبرنامج الزمني المحدد له، وخاصة و أن الهدف من التطوير للمنطقة هوالحفاظ على المظهرالجمالى والحضاري للمحافظة مع إيجاد سوق نموذجي مزود بكافة الخدمات، وذلك فى إطار إستكمال تنفيذ إجراءات خطة مشروعات التطوير والتنمية التى تشهدها محافظة الإسماعيلية، تزامنا مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى الوقت الراهن.


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