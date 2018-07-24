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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:56 م
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محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:38 م
محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم قراره بإغلاق شاطيء النخيل بحى العجمى لما يمثله من خطورة بالغة على المواطنين، وكلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحى العجمي ورئيس جمعة النخيل، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق الشاطئ ومنع استخدامه من قبل المواطنين ومنع السباحة فيه واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع المواطنين من دخول الشاطئ، وذلك حفاظا على أرواحهم وحمايتهم نظرا لكثرة حالات الغرق بهذا الشاطئ.

وأكد سلطان، أنه تم التنسيق مع وزارة الرى لإرسال لجنة عاجلة من الهيئة العامة لحماية الشواطئ لمعاينة الشاطئ والحواجز الخرسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، ومنع تكرار حالات الغرق بالشاطئ.

 

 

 


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