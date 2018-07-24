محافظ الإسكندرية : عبد الناصر أعاد لنا العزة و الكرامة

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم ، يرافقه الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية ، في احتفالية "مئوية الزعيم جمال عبد الناصر"، والتي تنظمها المكتبة بالتعاون مع الدكتورة هدى عبد الناصر ومؤسسة جمال عبد الناصر .

وقال المحافظ أن الرئيس جمال عبد الناصر قائد ثورة 23 يوليو التي أعادت لنا قيم العزة والكرامة والفداء وأكدت على المساواة والحريّة بين جميع أبناء وطننا الغالي مصر " ، مشيرا إلى أن احتفال المصريين بثورة الثالث والعشرين من يوليو في كل عام ، يأتي تأكيدا للعالم أجمع أنه فى تاريخ الأمم مراحلٌ فارقة وفى حياة الرجال لحظاتٌ حاسمة ، وأن مصر ستبقى على مر الزمان وطناً عزيزاً أبياً، وسيظل شعبها وجيشها وشرطتها فى رباط إلى يوم الدين .

من الجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تأتي لتوثيق حقبة الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده وتزامنا مع ثورة يوليو ، وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم جمال عبد الناصر وندوة عن السيرة الذاتية للرئيس الراحل بحضور الدكتورة هدى جمال عبد الناصر ولفيف من كبار الشخصيات القانونية والإعلامية والعامة.