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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:02 م
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محافظ الإسكندرية : عبد الناصر أعاد لنا العزة و الكرامة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:25 م
محافظ الإسكندرية : عبد الناصر أعاد لنا العزة و الكرامة جانب من الاحتفالية
الإسكندرية جاكلين منير
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شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم ، يرافقه الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية ، في احتفالية "مئوية الزعيم جمال عبد الناصر"، والتي تنظمها المكتبة بالتعاون مع الدكتورة هدى عبد الناصر ومؤسسة جمال عبد الناصر .
 
وقال المحافظ أن الرئيس جمال عبد الناصر  قائد ثورة 23 يوليو التي أعادت لنا قيم العزة والكرامة والفداء وأكدت على المساواة والحريّة بين جميع أبناء وطننا الغالي مصر "  ، مشيرا إلى أن احتفال المصريين بثورة الثالث والعشرين من يوليو في كل عام ، يأتي تأكيدا للعالم أجمع أنه فى تاريخ الأمم مراحلٌ فارقة وفى حياة الرجال لحظاتٌ حاسمة ، وأن مصر ستبقى على مر الزمان وطناً عزيزاً أبياً، وسيظل شعبها وجيشها وشرطتها فى رباط إلى يوم الدين . 
 
من الجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تأتي لتوثيق حقبة الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده وتزامنا مع ثورة يوليو ، وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم جمال عبد الناصر وندوة عن السيرة الذاتية للرئيس الراحل بحضور الدكتورة هدى جمال عبد الناصر ولفيف من كبار الشخصيات القانونية والإعلامية والعامة.
 
 
 
 
 
 

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