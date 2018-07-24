video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الأمن يدعو بورما لمضاعفة جهودها تسهيلا لعودة الروهينجا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:43 ص
مجلس الأمن يدعو بورما لمضاعفة جهودها تسهيلا لعودة الروهينجا لاجئو الروهينجا
الأمم المتحدة (أ ف ب)
إضافة تعليق

حض مجلس الأمن الدولى  أمس الإثنين، بورما على "مضاعفة جهودها، خصوصا من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهدف تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الروهينجا بشكل آمن وطوعى وكريم".

وجاء فى بيان صدر بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس الخمسة عشر تم تخصيصه لبورما أن "أعضاء المجلس يواصلون التشديد على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول مزاعم (حصول) انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة فى بورما كريستين شرانير برغنر أمام الصحافيين أن الحكومة البورمية تؤيد عودة مئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا منذ نحو عام من ولاية راخين البورمية (غرب).

وقالت برغنر إن السلطات "أعلنت صراحة أنها تريدهم أن يعودوا، لكن الانقسام على الأرض فى راخين لا يتعلق بالحكومة فحسب بل أيضا بالمجتمعات" المحلية، وذلك تعليقا منها على الانقسامات بين المسلمين والبوذيين.

كما أشارت إلى أن المحادثات مع الزعيمة البورمية أونج سان سو تشى "كانت بناءة ومفتوحة وودية للغاية، وهى تدرك الصعوبات والتحديات".

والمبعوثة التى زارت بورما مرتين منذ توليها منصبها قبل شهرين، قالت إنها ستزور البلاد مرة أخرى فى سبتمبر. وأكدت أنها تنوى زيارة ولايات أخرى فى البلاد أيضا.

وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجا بعد موجة هجمات شنتها القوات البورمية صيف 2017 ردا على هجمات لمتمردين من الروهينجا على مواقع حدودية.

ووثق مسؤولون حقوقيون من الأمم المتحدة مزاعم بارتكاب الجيش البورمى عمليات قتل واغتصاب جماعية وأحراق قرى، وهو ما تنفيه السلطات البورمية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. "سكاى نيوز": توثيق قنص جنود ميانمار لمسلمى الروهينجا وقتل الجرحى

خبراء: ميانمار انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فى حملتها ضد الروهينجا

رئيس لجنة الروهينجا فى ميانمار يرفض انتقادات أمينها العام المستقيل

مجلس الامن

بورما

الروهينجا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة