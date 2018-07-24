"مباحث دمياط" : السائق المتهم بذبح زوجته سبق اتهامه بقتل نجله

دمياط عبده عبد الباري

أكدت تحريات مباحث مركز شرطة الزرقا فى دمياط، أن سائق التوك توك المتهم بذبح زوجته وتسميم أطفاله الأربعة، سبق اتهامه بقتل نجله من زوجته الأولى، بجانب وضع سم لابنته الصغرى منذ أسبوعين وتم إنقاذها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، قد تمكنت من إلقاء القبض على سائق التوك توك المتهم بذبح زوجته وتسميم أبنائه الأربعة، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وتمكن الرائد محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة الزرقا، ومعاونية الملازم أول خالد عبد السلام ، والملازم أول عصام إمبابى، من سرعة القبض على السيد فكرى شرف فى اتهامه بذبح زوجته بعد أن وضع السم لها ولأبنائه فى الطعام.

تم ضبط الزوج القاتل، أثناء استقلال التوك توك الخاص به بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد أن تم ضبط مكالمة بين القاتل وشقيقته حنان، حيث أخبرها بأنه قتل زوجته ووضع السم لأبنائه، وعلى إثر تلك المكالمة تم التحرك سريعا، للقبض على القاتل قبل تمكنه من الهروب.

كانت قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بدمياط قد شهدت جريمة قتل بشعة بقيام سائق توك توك بذبح زوجته ووضع سم لأولاده الأربعة وتركهم وفر هاربا.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتم العثور علي ربة منزل مذبوحة داخل مسكنها وأطفالها الأربعة مصابين بحالة إعياء شديد.

تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام الباز رئيس المباحث الجنائية وضم الرائد محمد معوض رئيس مباحث الزرقا.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعي اعتماد حامد 33 سنة ربة منزل ولفظ اثنتين من الأطفال أنفاسهن مريم 3 سنوات وعائشة 6 سنوات وإصابة عبد الله 3 سنوات وفاطمة 5 سنوات نتيجة لتناول جرعة سم.



الشرطة في موقع الجريمة



اموقع الجريمة