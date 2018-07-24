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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:26 م
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ماكرون يبدأ الخميس جولة أوروبية تشمل إسبانيا والبرتغال لبحث قضايا الهجرة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:06 م
ماكرون يبدأ الخميس جولة أوروبية تشمل إسبانيا والبرتغال لبحث قضايا الهجرة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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يبدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بعد غد الخميس، جولة أوروبية لمدة يومين، تشمل إسبانيا والبرتغال؛ لبحث قضايا الهجرة والطاقة .

وسيلتقى الرئيس ماكرون فى مدريد - وفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" - الملك فيليب السادس ورئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز الذى زار باريس فى 15 يونيو الماضي؛ لبحث تعزيز منطقة اليورو وقضايا الهجرة، فى ظل التقارب الكبير فى وجهات النظر فى هذا الشأن بين البلدين .

كما يشارك ماكرون فى مأدبة عشاء يقيمها على شرفه الملك فيليب السادس بحضور 70 شخصية سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية، وذلك قبل أن يتوجه الجمعة إلى لشبونة حيث سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا.

كما سيحضر الرئيس الفرنسى لقاءً حول شبكات الطاقة والغاز التى تربط بين الدول الأوروبية، بحضور رئيسى وزراء البرتغال وإسبانيا وممثل عن المفوضية والبنك الأوروبى .

وفيما يتعلق بالتحول فى الطاقة، أكد (الإليزيه) على التقارب فى وجهات النظر بين فرنسا وإسبانيا والبرتغال حول نقاط مهمة مثل سعر الكربون وتطوير الطاقات المتجددة والبطاريات

يرافق الرئيس ماكرون فى جولته وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالى لوازو، ووزير البيئة نيكولا هولو.


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