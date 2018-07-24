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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:02 م
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"لازم نفهم" مبادرة لتوعية مربى الماشية ببنى سويف بمرض الجلد العقدى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:05 م
"لازم نفهم" مبادرة لتوعية مربى الماشية ببنى سويف بمرض الجلد العقدى جانب من الفعاليات
بنى سويف أيمن لطفى
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أطلق فريق "ببا المستقبل" جنوب بنى سويف مبادرة "لازم نفهــم" لتثقيف وإرشاد وتوعية الفلاحين ومربى الماشية بمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف بمرض الجلد العقدى" الأسباب وطرق الانتشار وكيفية الوقاية والعلاج "، وذلك من خلال تنظيم ندوات بمدينة ببا والوحدات القروية التابعة للمركز وهى "  طنسا - سدس - هليه -صفط راشين- قمبش- جزيرة ببا"

 

وقال حسن أمين،  وأيمن عبد الرحمن عضوا "ببا المستقبل " لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة تشمل تنفيذ مجموعة من الندوات وتوزيع الدعايا بالتنسيق مع الطب البيطرى ونقابة الفلاحين والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة أحمد دسوقى.

 

وأضاف عضوا "ببا المستقبل": "نفذنا ندوتين بمقر الوحدة القروية بسدس فى إطار المبادرة،  وتحدث خلالهما الدكتور عصام يحى مدير إدارة ببا البيطرية عن التعريف بالمرض وأسباب وكيفية انتشاره، وطرق علاجه، فضلا عن أهمية التأمين على الماشيةو الانتظام فى تحصينها، لضمان وقايتها من الأمراض المتوطنة.

 

 كما تحدث جمعة الحكمدار نقيب فلاحين ببا عن ضرورة التواصل بين الفلاحين وإدارة الطب البيطرى مطالبا بزيادة الوحدات البيطرية وإعداد الأطباء، بالإضافة إلى عدم الانحراف وراء الشائعات، لافتا إلى التنسيق الدائم بين النقابة والطب البيطرى لتقديم الخدمات للفلاحين ومربى الماشية.

 

كما تضمنت الفعالية حو ارات مفتوحة بين المشا ركين من الفلاحين ومربى الماشية ومدير إدارة ببا البيطرية، وذلك بحضور  خالد شوقى نائب رئيس مركز ومدينة ببا، سمير شحاتة رئيس وحدة سدس القروية،  وأحمد حلمى مدير وحدة تضامن ببا.

 

يذكر أن فريق ببا المستقبل يضم مجموعة من شباب مركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف يتبنون قضايا ومشكلات هامة ويعرضونها على التنفيذيين مع اقتراحات واليات للتنفيذ، كما يطلقون مبادرات مختلفة لتوعية المواطنين.

 


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