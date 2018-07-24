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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:24 م
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"كهرباء الطود والعديسات": تركيب أكشاك جديدة لمواجهة ضعف وانقطاع الكهرباء

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:13 م
"كهرباء الطود والعديسات": تركيب أكشاك جديدة لمواجهة ضعف وانقطاع الكهرباء محولات كهرباء -ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء الطود والعديسات، باختيار الأماكن التى بها ضعف وانقطاع  للكهرباء، وتم تركيب أكشاك لمحاولات الكهرباء ضمن الخطة الاستثماريه لعام 2017 / 2018 ، نظرا لضعف وانقطاع الكهرباء بمناطق الظاهرى والمهيدات والطراخين ونجع ابو الحمد والحسينات والفتاتيح.

من جانبه، قال العميد أيمن مدنى رئيس مركز ومدينة الطود، إنه تم إطلاق التيار الكهربائى لأكشاك محولات الكهرباء بنجوع وقرى مركز ومدينة الطود فى كشك كهرباء المهيدات قرية العديسات قبلى بطاقة  300 ك. ف، وكشك كهرباء الطراخين بقرية الطود غرب بطاقة  300 ك. ف، وكشك كهرباء الحسينات  بمدينة الطود بطاقة  500 ف. ك، وأيضا كشك كهرباء الفتاتيح بمدينة الطود بطاقة 300 ك. ف، وكشك كهرباء نجع أبو الحمد بقرية منشية النوبة بطاقة 300 ك. ف، وكشك الظاهرى بقرية العديسات بحرى بطاقة 300 ك. ف.

 


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