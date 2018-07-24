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قطر تحاول استرضاء أمريكا بإنفاق 1.8 مليار دولار لتطوير قاعدة "العديد"

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:12 ص
قطر تحاول استرضاء أمريكا بإنفاق 1.8 مليار دولار لتطوير قاعدة "العديد" قاعدة العديد
كتبت ــ ريم عبد الحميد
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فى محاولة منها لاسترضاء الولايات المتحدة واستمالة الإدارة الأمريكية، أعلنت قطر أنها ستنفق 1.8 مليار دولار لتطوير القاعدة الجوية "العديد" التى تستخدمها الولايات المتحدة لعملياتها العسكرية ومكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط وأفغانستان، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

 

وقال وزير الدفاع القطرى خالد محمد العطية فى مقابلة مع الصحيفة، إن توسيع القاعدة التى تستضيف 10 آلاف من القوات العسكرية الأمريكية، سيشمل منشآت إسكان عائلى لأكثر من 200 ضابط وتوسعات أخرى فى البنية التحتية إلى جانب تحسينات على مستوى العمليات.

 

 وسيتم الإعلان عن الأمر فى احتفال اليوم الثلاثاء بعد مراجعة الأمر فى الاجتماع بين وزيرى الدفاع الأمريكى والقطرى.

 

 يأتى هذا فى الوقت الذى تواجه فيه قطر مقاطعة عربية منذ أكثر من عام بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها لجماعاته. وبعد الموقف المتشدد الذى تبناه إزاءها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومطالبته للإمارة بالتوقف عن تمويل الإرهاب، سعت الدوحة لتحسين صورتها وأنفقت ملايين الدولارات على شركات اللوبى ذات تأثير واسع فى واشنطن وتقربت من أعضاء للكونجرس من محاولة لدفعهم لتبنى موقفها.

 

 


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