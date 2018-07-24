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قبل الوقوع فى الخطر.. مؤشرات على إدمان ابنك للمخدرات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:17 ص
قبل الوقوع فى الخطر.. مؤشرات على إدمان ابنك للمخدرات.. تعرف عليها الادمان-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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انتشرت فى الآونة الأخيرة، ظاهرة تعاطى المواد المخدرة بين طلاب المدارس والجامعات، وذلك لرخص ثمن تلك المواد أو انتشارها بشكل مكثف بالرغم الجهود المبذولة للحد منها، إلا أنها تلقى رواج بين المراهقين، لرغبة الكثير منهم فى الهروب من الحياة الواقعية، لذلك يوضح "اليوم السابع" علامات تدل على أن الشاب أو الفتاة قد انخرط فى تناول تلك السموم.

 

أولاً: العلامات الجسدية:

1. الإعياء والخمول.

2. الشكاوى الجسدية المتكررة.

3. احمرار العينين ولمعانها.

4. السعال لفترة طويلة.

 

ثانياً: العلامات الانفعالية:

1. تغير فى الطباع والشخصية الذى يمكن ملاحظته.

2. تقلبات المزاج الحادة التى تأتى على غير العادة.

3. سرعة الانفعال حتى فى أبسط الأشياء.

4. السلوكيات غير المسئولة وسوء التقدير للأمور.

 

ثالثاً: العلاقات الأسرية:

1. اختلاق الخصومات الدائمة أو الشجار بشكل متكرر.

2. الشعور السلبى تجاه الأسرة وعدم الاهتمام بأى شىء.

3. عدم الالتزام بنظام المنزل وتجنب الجلوس مع الأسرة كثيراً.

4. التكتم والسرية الشديدة فى أمور حياته.

 

رابعاً: سلوكيات الدراسة:

1. فقدان الرغبة فى الدراسة وكره المدرسة أو التوجه إلى الجامعة كثيراً.

2. تدهور التحصيل الدراسى للطالب.

3. الغياب المتكرر أو الهروب من المدرسة أو الذهاب كثيراً إلى الجامعة.

4. المشكلات السلوكية في المدرسة أو الجامعة مع زملائه أو اساتذته.

 

خامساً: المشكلات الاجتماعية:

1. تكوين صداقات جديدة مع قرناء لا يحبون الدراسة ويتسمون بالاندفاع والتهور.

2. حب الخروج من المنزل حتى وقت متأخر من الليل.

3. التورط فى مشكلات جنائية مثل المعاكسات أو الشجارات وغيرها.

4. تغير الذوق في الملبس والمأكل وسماع الأغانى وغيرها.

 

 

 


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