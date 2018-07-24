video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طبية وحملة نظافة بقرية دمشير بالمنيا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:33 ص
قافلة طبية وحملة نظافة بقرية دمشير بالمنيا قافلة طبية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قافلة طبية بعزبة رسلان ، حيث ضمت عدة تخصصات " باطنة- نساء - أطفال - جراحة عامة- قلب- أنف وأذن- أسنان" من خلال تقديم العلاج والكشف بالمجان.

من ناحية نفذت الوحدة المحلية لقرية دمشير حملة لرفع مخلفات القمامة بطريق أولاد الشيخ  ومنطقة المدارس والشونية ومدخل زكريا ومنطقة المستودع غرب البلد ورفع مخلفات القمامة الموجودة عند طريق ترعة المفتى ونقلها إلى الظهير الصحراوى في المقلب العمومى بقرية 8.

وقال محمد سيد، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لمركز تواصل جهودها في تنفيذ منظومة النظافة وتوعية المواطنين بأهميتها والالتزام بالأماكن المخصصة كنقاط تجميع للقمامة تسهيلاً على العاملين بمنظومة النظافة في رفعها وإزالتها بشكل يومي باستخدام معدات الوحدة المحلية وذلك من اجل بيئة نظيفة خالية من التلوث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسر شهيدى الواجب بمركز مغاغة

قرية دمشير بالمنيا

قافله طبيه

اخبار مصر

المنيا

اخبار المنيا

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة