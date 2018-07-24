قافلة طبية وحملة نظافة بقرية دمشير بالمنيا

فريق المحافظات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قافلة طبية بعزبة رسلان ، حيث ضمت عدة تخصصات " باطنة- نساء - أطفال - جراحة عامة- قلب- أنف وأذن- أسنان" من خلال تقديم العلاج والكشف بالمجان.

من ناحية نفذت الوحدة المحلية لقرية دمشير حملة لرفع مخلفات القمامة بطريق أولاد الشيخ ومنطقة المدارس والشونية ومدخل زكريا ومنطقة المستودع غرب البلد ورفع مخلفات القمامة الموجودة عند طريق ترعة المفتى ونقلها إلى الظهير الصحراوى في المقلب العمومى بقرية 8.

وقال محمد سيد، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لمركز تواصل جهودها في تنفيذ منظومة النظافة وتوعية المواطنين بأهميتها والالتزام بالأماكن المخصصة كنقاط تجميع للقمامة تسهيلاً على العاملين بمنظومة النظافة في رفعها وإزالتها بشكل يومي باستخدام معدات الوحدة المحلية وذلك من اجل بيئة نظيفة خالية من التلوث.