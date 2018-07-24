video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:01 م
فيديو وصور.. محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية محمد طارق
إضافة تعليق

ناقش اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية بقيمة إجمالية قدرها 280 مليون جنيه لجميع القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة بنسبه زيادة 80% عن العام الماضى.

وشدد محافظ الغربية على جميع القيادات التنفيذية بسرعة البدء فى تنفيذ كل مشروعات الخطة الاستثمارية والاستفادة من زيادة الاعتماد المالى لكل قطاع.

وخلال المجلس أشار محافظ الغربية إلى زيادة اعتمادات رصف الطرق على مستوى المحافظة إلى 90 مليون جنيه للعام المالى 2018/2019 بدلاً من 30 مليون فى العام المالى الماضى ومن المقرر أن يتم رصف ما يزيد على 90 كيلومترًا وذلك لتحسين ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومدير المشروعات الغذائية بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي كما وجه المحافظ بتوفير معارض دائمة لبيع كل الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والتموينية للمواطنين وبأسعار أقل.

كما وجه أيضًا محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بعمل حملة مكبرة على المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة للتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات التى تقدم للمواطنين وصلاحيتها للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، كما صرح محافظ الغربية خلال اجتماع المجلس التنفيذى بأنه سوف يتم إنشاء مجزر آلى على مساحة 2 فدان ونصف بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه وسوف يتم إنشاؤه على أحدث الطرز حيث يتم عمله بطرق آلية لا يتدخل فيها عمل الإنسان.

كما أصدر توجيهاته لمدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية بسرعة الانتهاء من صيانة المدارس المقرر صيانتها هذا العام والبالغ عددهم 34 مدرسة بالإضافة إلى 6 مدارس صيانة عاجلة حتى يتم دخولها الخدمة فى العام الدراسى المقبل وكذا متابعة سير العمل بالمدارس التى يتم إنشاؤها والتأكد من الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمنى المقرر لها وذلك لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول والقضاء على الفترات.

كما ناقش المجلس أيضًا أعمال النظافة بالشوارع والميادين وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة لجميع رؤساء المدن والأحياء بالعمل على رفع القمامة من الشوارع أولاً بأول مشيرًا على دعمه الكامل لمنظومة النظافة على مستوى المحافظة للحفاظ على نظافة الشوارع وإظهارها بالمظهر الذى يليق بمحافظة الغربية، كما وجه محافظ الغربية خلال المجلس التنفيذى بتشديد الرقابة على المواقف الرسمية وإزالة المواقف العشوائية ومتابعة الالتزام بخطوط سير السيارات والتعريفة المقررة للركاب بناءً على القرار رقم 439 لسنه 2018 وإعلان التعريفة فى مكان واضح بمواقف السيارات.

كما شدد محافظ الغربية على وكيل وزارة الرى بسرعة تطهير الترع ورفع مخلفات التطهير أولاً بأول  لوصول المياه إلى نهايات الترع وتوفير مياه الرى اللازمة للمزارعين وعمل جداول منتظمة لتطهير كل الترع على مستوى المحافظة.

حضر المجلس اللواء علاء العوينى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والعقيد محمد مراد الرقابة الإدارية واللواء طارق العباسى نائب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

 


DSC_0073

 
 
DSC_0075
 
DSC_0076
 
DSC_0079
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 96 من العاملين بالمصالح الحكومية بالمحلة للنيابة الإدارية لتركهم العمل

شاب يقتل حماه بطلق خرطوش لخلافات مع زوجته بالمحلة

ضبط عاطلين لقيامها بالنصب على مواطن بحجة تسفير نجله لإحدى الدول الأوروبية

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

محافظ الغربيه

المجلس التنفيذي لمحافظة الغربيه

المجلس التنفيذي




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة