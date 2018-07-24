فيديو وصور.. محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية

ناقش اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية بقيمة إجمالية قدرها 280 مليون جنيه لجميع القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة بنسبه زيادة 80% عن العام الماضى.

وشدد محافظ الغربية على جميع القيادات التنفيذية بسرعة البدء فى تنفيذ كل مشروعات الخطة الاستثمارية والاستفادة من زيادة الاعتماد المالى لكل قطاع.

وخلال المجلس أشار محافظ الغربية إلى زيادة اعتمادات رصف الطرق على مستوى المحافظة إلى 90 مليون جنيه للعام المالى 2018/2019 بدلاً من 30 مليون فى العام المالى الماضى ومن المقرر أن يتم رصف ما يزيد على 90 كيلومترًا وذلك لتحسين ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومدير المشروعات الغذائية بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي كما وجه المحافظ بتوفير معارض دائمة لبيع كل الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والتموينية للمواطنين وبأسعار أقل.

كما وجه أيضًا محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بعمل حملة مكبرة على المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة للتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات التى تقدم للمواطنين وصلاحيتها للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، كما صرح محافظ الغربية خلال اجتماع المجلس التنفيذى بأنه سوف يتم إنشاء مجزر آلى على مساحة 2 فدان ونصف بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه وسوف يتم إنشاؤه على أحدث الطرز حيث يتم عمله بطرق آلية لا يتدخل فيها عمل الإنسان.

كما أصدر توجيهاته لمدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية بسرعة الانتهاء من صيانة المدارس المقرر صيانتها هذا العام والبالغ عددهم 34 مدرسة بالإضافة إلى 6 مدارس صيانة عاجلة حتى يتم دخولها الخدمة فى العام الدراسى المقبل وكذا متابعة سير العمل بالمدارس التى يتم إنشاؤها والتأكد من الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمنى المقرر لها وذلك لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول والقضاء على الفترات.

كما ناقش المجلس أيضًا أعمال النظافة بالشوارع والميادين وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة لجميع رؤساء المدن والأحياء بالعمل على رفع القمامة من الشوارع أولاً بأول مشيرًا على دعمه الكامل لمنظومة النظافة على مستوى المحافظة للحفاظ على نظافة الشوارع وإظهارها بالمظهر الذى يليق بمحافظة الغربية، كما وجه محافظ الغربية خلال المجلس التنفيذى بتشديد الرقابة على المواقف الرسمية وإزالة المواقف العشوائية ومتابعة الالتزام بخطوط سير السيارات والتعريفة المقررة للركاب بناءً على القرار رقم 439 لسنه 2018 وإعلان التعريفة فى مكان واضح بمواقف السيارات.

كما شدد محافظ الغربية على وكيل وزارة الرى بسرعة تطهير الترع ورفع مخلفات التطهير أولاً بأول لوصول المياه إلى نهايات الترع وتوفير مياه الرى اللازمة للمزارعين وعمل جداول منتظمة لتطهير كل الترع على مستوى المحافظة.

حضر المجلس اللواء علاء العوينى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والعقيد محمد مراد الرقابة الإدارية واللواء طارق العباسى نائب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.