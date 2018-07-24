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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:00 م
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فيديو .. "الحرس الجمهورى" يروى آخر لحظات وداع الزعيم عبد الناصر

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:26 م
فيديو .. "الحرس الجمهورى" يروى آخر لحظات وداع الزعيم عبد الناصر
الإسكندرية جاكلين منير
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قال اللواء فاروق عبد الحميد من الحرس الجمهورى للزعيم جمال عبد الناصر إن الرئيس الراحل كان له العديد من الجوانب الإنسانية لمسها الحرس الجمهورى فى العديد من المواقف. 

وتحدث اللواء فاروق عن لحظات الوداع الاخيرة للزعيم قائلا: خلال لحظات الوداع الأخيرة فوجئنا بالرئيس يترنح قليلا فى اتجاه سيارته وفور استقلال السيارة سمعنا الخبر الأليم. 

 

جاء ذلك خلال احتفالية مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء احتفالية "مئوية الزعيم جمال عبد الناصر"، و ذلك بمركز المؤتمرات بحضور هدى جمال عبد الناصر والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية و المستشارة تهانى الجبالى و عدد من قناصل الدول العربية و الاجنبية. 

 وروى اللواء فاروق عبد الحميد تفاصيل الجنازة المهيبة للرئيس قائلا : كنت من الحرس المكلفين بحمل الجثمان و كان الحرص بحالة صعبة من التأثر بموت الزعيم فكان قائد الحرس يجهش بالبكاء و تحدث بصوت متحشرج وليس جاهورى كما ينبغى عند تشييع الجنازة والجثمان وفور استقلال الطائرة المحملة بالجثمان شعرنا بروحة الطاهرة تصعد إلى السماء وكانت لحظة مؤثرة وأجهش جميع الحرس فى الطائرة بالبكاء .

 

وأشار إلى أن الجنازة واجهت العديد من الصعوبة نظرا للجماهير الغفيرة التى شاركت فى تشييعها حتى تحولت إلى أكبر جنازة عرفها التاريخ و كان الشعب المشارك فى التشييع لا يصدق موت الزعيم من هول الصدمة واختلطت مشاعر الحزن و القلق على مستقبل مصر .

 

وأضاف قائلا : "فور وصل الجثمان إلى المسجد فوجئت بالحزن والارتباك على الشيوخ القائمين على الصلاة من هول الصدمة ثم بعد اداء صلاة الجناز انكب الشيخ على الجثمان و اجهش بالبكاء.

 

وتأتى الاحتفالية ضمن نشاط المكتبة لتوثيق حقبة الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده وتزامنا مع ثورة يوليو.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم جمال عبد الناصر وندوة عن السيرة الذاتية للرئيس الراحل بحضور الدكتورة هدى جمال عبد الناصر والدكتور مصطفى الفقى ولفيف من كبار الشخصيات القانونية والإعلامية والعامة.


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