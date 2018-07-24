فيديو.. إسبانيا تفرض عقوبة بالسجن وتحذر مواطنيها من "تحدى كيكى"

كتبت فاطمة شوقى

حذرت السلطات الإسبانية مواطنيها من النزول من السيارة أثناء القيادة من أجل الرقص والتى أطلق عليها "تحدى كيكى"، وهددت بفرض غرامات، وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن إسبانيا واحدة من الدول التى اجتاح بها هذا الجنون وشهدت العديد من الحوادث من السقوط من السيارة والاصطدام بأعمدة الإنارة لأنهم لا ينظرون أمامهم أثناء القيادة.

وانتشرت تسجيلات فيديو لتحدى كيكى على الشبكات الاجتماعية ، ولذلك فقد اضطرت السلطات الإسبانية إلى التدخل وتحذر من عواقب اتباع هذه الموضة الخطيرة التى قد تودى بحياة الأشخاص.

وقالت الصحيفة إن الرقص على InMyFeelingsChallenge أصبح ممنوعا فى إسبانيا وممنزع القيادة دون اهتمام ، ممنوع فك حزام الامان، وقالت إن السلامة على الطرق ليس مجرد لعبة .

وأضافت أن التحدى الفيروسى الخطير أصبح يمثل مشاكل مع الشرطة ، وخاصة فى منطقة كتالونيا، وقالت الشرطة الكتالونية فى تغريدة على تويتر "السلامة على الطرق ليست لعبة".