فى ذكرى 23 يوليو.. شاهد صور تمثال جمال عبد الناصر فى عاصمة فنزويلا

كتب محمود العمرى

يمثل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تاريخ كبير وذكرى لدى المصريين بل ولدى العديد من دول العالم، فدائما ترى فى دول العالم العديد من الميادين والمدارس والشوارع التى سميت على اسم الراحل الزعيم عبد الناصر، ومع ذكرى ثورة 23 يوليو التى حقق فيها الراحل والضباط الأحرار التاريخ من جديد، فدائماً ما جد مكانة عبد الناصر محفورة من ذهب وسط أهم زعماء العالم

وفى 2013 ، أقيمت حفل كبير للراحل جمال عبد الناصر، ووضع تمثاله فى أحد الميادين فى قلب العاصمة (كاراكاس)، وسط حضور المئات من فنزويلا والقيادات والمسئولين ، ورغم مرور السنوات على وفاته وذكرى ثورة 23 يوليو الإ أن الزعيم الراجل تظل ذكراه خالدة وسط المصريين والعالم أجمع.



تمثال عبد الناصر فى فنزويلا



تمثال عبد الناصر فى فنزويلا



تمثال جمال عبد الناصر في فنزويلا



تمثال عبد الناصر فى فنزويلا