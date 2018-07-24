فريق بحثى صينى يعلن نجاح زراعة الأرز فى صحراء دبى

بكين (أ ش أ)

أعلن فريق بحثى صينى نجاح تجربة زراعة سلالة من الأرز تتحمل الملوحة والقلوية فى صحراء دبى.

وقال الفريق البحثى بمركز بحث وتطوير الأرز القابل للزراعة فى الأراضى المالحة والقلوية فى تشينغداو بمقاطعة شاندونج شرقى الصين إن الاختبارات أظهرت أن أعلى محصول لهذا النوع من الأرز الهجين تجاوز 7.8 طن لكل هكتار (2.4 فدان)، ما يعد أعلى كثيرا من متوسط إنتاج الأرز العالمى عند 4.539 طن.

وأضاف الفريق البحثى أن تجربة هذه السلالة بدأت مع الشريك الإماراتى فى دبى منذ يناير الماضي، مشيرا إلى أن هناك اتجاها بعد نجاح التجربة لإقامة مزرعة تجريبية بمساحة 100 هكتار فى عام 2019، لمواصلة اختبار تقنيات زراعة الأرز الهجين.

وسيتم توسيع مساحة الأراضى المزروعة عام 2020 لتغطى نحو 10% من أرض دبي، فيما يخطط الفريق الصينى وشريكه الإماراتى لإنشاء مركز بحثى وترويجى للأرز الهجين فى دبي، من أجل الاختبار الزراعى والتحسين التقنى والتدريب الفنى وتعميم تكنولوجيا زراعة الأرز الهجين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.