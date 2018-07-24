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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:04 م
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فتيات كفر الشيخ يستقبلن افتتاح الرئيس لمحطة كهرباء البرلس بالزغاريد

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:48 م
فتيات كفر الشيخ يستقبلن افتتاح الرئيس لمحطة كهرباء البرلس بالزغاريد محافظ كفر الشيخ وسط العاملين بالمحطة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبلت فتيات كفر الشيخ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحطة كهرباء البرلس بالزغاريد، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح مدير الأمن، وتجولت الفتيات والشباب بالمحطة العملاقة.

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، نحن اليوم في عيد لافتتاح الرئيس 3 محطات كهربائية عملاقة منها محطة كهرباء البرلس، بالإضافة للمشروعات العملاقة في المحافظات الأخرى، مؤكداً أن افتتاح المحطات الكهربائية يؤدي للحد من الاستيراد، وسيكون لدينا اكتفاء ذاتي، وجلب عُمله صعبة بالتصدير  وتشغيل أيدي عاملة بالمحطة، ويكفى أن محطة كهرباء البرلس يعمل بها 9 آلاف عامل ومهندس وفني من بين 4 آلاف من أهالي البرلس.

وأضاف المحافظ، لـ"اليوم السابع" أنه يطالب الشعب المصرى بالصبر، مؤكدا أن ما يحققه الرئيس من إنجازات ستجنيه الأجيال القادمة، ومصر قادمة بقوة بالوطنيين والمخلصين.

 1- محافظ كفر الشيخ وسط العاملين بالمحطة معبرين عن فرحتهم وشباب كفر الشيخ

 محافظ كفرالشيخ وسط العاملين بالمحطة معبرين عن فرحتهم وشباب كفر الشيخ
 
2- فرحة كبيرة علة وجوه العاملين بالمحطة والشباب
فرحة كبيرة على وجوه العاملين بالمحطة والشباب

 

 

 


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