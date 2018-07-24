عضو لجنة الفتوى بالأزهر: تحدى الكيكى يسقط المروءة.. وللدولة الحق فى تحريمه

كتب - إسماعيل رفعت

قال الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى فى مشيخة الأزهر، إن رقصة الكيكى من مسقطات المروءة، ويجب على الدولة أن تصدر قانونا يحمى قيم الدولة وحضارتها.

وأضاف المالكى، لـ"اليوم السابع"، أنه للدولة الحق فى أن تحمى مواطنيها، مشيرًا إلى قرار الداخلية بمعاقبة من يعطل الشارع لرقص الكيكى بالنزول من سيارته وتعطيل الطريق.

وأشار الباحث الشرعى فى مشيخة الأزهر، إلى أن حكم الرقص فيه كلام كثير ودقيق يحتاج إلى تفصيل حيث لا شيء فى أن ترقص الزوجة لزوجها في بيتهما بل يستحب وهذا من حقهما، أن ترقص إمرأة فى الشارع للناس جميعا فهذا أمر مخالف وليس من حقها، كما أن رقص الرجل فهو أمر مسقط للمروءة ويعاب على الرجال.

وشدد المالكى، على أن تقليد الغرب حتى فى الرقص فهذا أمر يضر بالهوية، وتقليد للغالب من قبل المغلوب لتغلب هويته علينا وينتظر من الدولة أن تحمينا من هذا تقليدا لدول غربية تحمى فكرها وتراثها وحضارتها، لافتا إلى قول بن خلدون ويل للمغلوب من الغالب.

وكان مصدر أمنى بإدارة المرور، أكد أن على رقصة الكيكى التى يقوم بها المواطنين بالشوارع تتسبب فى تعطيل حركة السيارات ووقوع حوادث و ينص القانون، على أن كل شخص يقتطع جزءا، أو يحتجز جزءا من الطريق، أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق، أو يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة حركة المرور به، وتعريض الأرواح للخطر، أو الأموال، تصل عقوبته إلى الحبس سنة، أو دفع غرامة مالية تصل الى 20 ألف جنيه طبقا لقانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته فى أروقة البرلمان.