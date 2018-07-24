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عبد العال: بدء إجراءات إسقاط عضوية سحر الهوارى عقب مناقشة بيان الحكومة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:24 ص
عبد العال: بدء إجراءات إسقاط عضوية سحر الهوارى عقب مناقشة بيان الحكومة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال
أ ش أ
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قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال،إن المجلس سيبدأ إجراءات إسقاط عضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، للرد على بيان الحكومة.

وأضاف عبد العال - فى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء - أن محكمة النقض قضت فى 5 يوليو الجارى بقبول الطعن من النائبة سحر الهوارى فى القضية المقدمة ضدها شكلا ورفضته موضوعا، وبذلك يكون الحكم نهائيا وباتا، وأوضح عبد العال، "سوف نبدأ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب الانتهاء من بيان الحكومة".

 


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