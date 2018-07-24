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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:03 م
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طلاب السويس يقدمون 516 طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:30 م
طلاب السويس يقدمون 516 طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة عبد الحافظ وحيد - وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس
السويس – سيد نون
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قال عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، إن عدد طلبات التظلمات طلاب الثانوية العامة بالمحافظة وصلت حتى الآن 516 من نتائج امتحانات الدور الأول لإعادة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بهم، بمقر اللجنة بمقر المديرية.

 

وأضاف عبد الحافظ وحيد خلال اجتماع مع مديرى المدارس، أن اللجنة تبدأ عملها منذ الساعة الثأمنة صباحا وحتى الثالثة عصرًا ويتم استقبال الطلاب وأولياء الأمور وتحديد مواعيد فحص التظلمات الخاصة بهم، وتستمر أعمال اللجنة لمدة 30 يوما من تاريخ فتح باب التظلم.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2017، وحددت ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك من خلال سداد مبلغ "مائة جنيه" عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما تقدم طلبات الإطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الإطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة، أو بالمقار التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.


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