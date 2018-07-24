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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:22 ص
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طالب أقصرى يعد مشروع تخرجه بنموذج محاكاة السياح لملوك الفراعنة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:00 ص
طالب أقصرى يعد مشروع تخرجه بنموذج محاكاة السياح لملوك الفراعنة
الأقصر – أحمد مرعى
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استمرارا للأفكار الجديدة والمبتكرة من الشباب لخدمة ودعم حركة السياحة بمصر ومحافظات الصعيد التاريخية، كشف الشاب الأقصرى محمد عبد الرحيم خريج كلية السياحة والفنادق بالأقصر، أنه قرر أن يكون مشروع تخرجه لجذب المزيد من السياح، لرفع أرقام الليالى السياحية بالمحافظة، فى طريق سياحة الأوفر داى القادمة من الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف الشاب محمد عبد الرحيم لـ"اليوم السابع"، أنه لدعم حركة السياحة يجب أن تكون هناك أفكار جديدة وخارج الصندوق لتطوير تلك الحركة، وهو قرر أن ينطلق من هذا المنهج بوضع مشروع تخرجه قائلا: "الفكرة ترتكز على حصر عدد الأسر الفرعونية فى الدولة الحديثة وعدد الملوك والملكات الذين حكموا مصر فى الدولة الفرعونية القديمة، لتنفيذ ما يسمى بمحاكاة الواقع القديم على أرض الواقع، بمعنى أن يقوم السائح أثناء زيارته لمصر بتقمص شخصية فرعونية معينة، ويبدأ بارتداء الزى الفرعونى ويتعايش كما كانت الحياة الفرعونية كاملة من حيث المأكل والمشرب وطريقة الحياة اليومية، ولو تطور الأمر مستقبلاً فيمكن للجهات السياحية المختصة استقباله من مطار الأقصر الدولى على الطريقة الفرعونية، وأيضاً على أن يتم الترويج لهذا العرض الذى يمكن أن تتولاه شركة سياحية أو وزارة السياحة لأنه سيجعل السائح القادم من الغردقة او المحافظات الساحلية يقيم أياماً أكثر ويدعو أصدقاءه عندما يعود لزيارة مصر بعد أن يشاهدا فيديو المحاكاة للحياة الفرعونية الذى قام به هو بنفسه فى مصر".

وأوضح محمد عبد الرحيم صاحب فكرة عرض المحاكاة، أن ذلك النموذج سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب لأن هناك إكسسوارات فرعونية سيتم استخدامها وملابس فرعونية وعاملين وموسيقيين ومساعدين فى العرض، وسيتكرر العرض بمثابة أربع مرات شهرياً لملوك مختلفين، وإعطاء السائح فرصة أن يختار الملك الذى يريد أن يتقمص شخصيته وهناك الكثيرون من السياح المولعون بالحضارة المصرية القديمة، ويحلمون بالقيام بهذا الدور.

وشدد على أن هذا المشروع سيدر المليارات خلال سنوات، وأنه مستعد لعرض كافة الدراسات إلى المسئولين، وقد قام بالفعل بذكرها تفصيلاً فى مشروع تخرجه، مناشداً المسئولين ببحث المشروع الذى لو تم تنفيذه سيساهم فى زيادة التدفقات السياحية لمدينة الأقصر التى يعتمد اقتصادها أولاً وأخيراً على صناعة السياحة.


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