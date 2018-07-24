طالبان تسيطر على مقاطعتين جنوب شرق أفغانستان

رويترز

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن مقاتلى حركة طالبان سيطروا على مقاطعتين فى إقليم بكتيكا فى جنوب شرق أفغانستان، على الحدود مع باكستان، بينما يستمر القتال الضارى فى أنحاء البلاد.

وقال مسؤولون محليون إن مقاتلى طالبان بدأوا مهاجمة نقاط التفتيش والمراكز الأمنية فى مقاطعتى أومنا وجايان فى بكتيكا يوم الأحد، مما أجبر قوات الأمن الأفغانية فى المنطقة على الانسحاب مخلفة وراءها كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وقال فضل الرحمن كاتاوازى عضو مجلس الإقليم "بعد قرابة يومين من القتال الضارى، استولت طالبان على مركز كل من المقاطعتين" مضيفا أن ثلاثة أفراد من قوات الأمن قتلوا وأصيب عدد آخر.

واستولت طالبان على مراكز سلسلة مقاطعات منذ بداية العام قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على كثير منها. وتسيطر الحكومة على مناطق يقطنها نحو ثلثى سكان البلاد.

وفى إقليم زابل المجاور، إلى الجنوب من بكتيكا، قال حاجى عطا جان حق بيان عضو مجلس الإقليم إن 15 من قوات الأمن قتلوا وأصيب 18 آخرون بعدما اقتحمت طالبان مقاطعة أتغار.

وأضاف أنه جرى طرد مهاجمى طالبان فى نهاية المطاف بعد تلقى قوات الأمن الأفغانية دعما جويا، مما أسفر عن مقتل 25 وإصابة 20 من مقاتلى الحركة.

وأكد جول إسلام سيال المتحدث باسم إقليم زابل وقوع الهجوم والخسائر فى صفوف قوات الأمن الأفغانية، لكنه لم يخض فى التفاصيل.