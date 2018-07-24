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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:24 م
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ضبط متهمين هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالفيوم

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:12 م
ضبط متهمين هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالفيوم حملة أمنية - ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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ضبطت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، متهمين هاربين، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى حملة أمنية مكبرة، بمركز أبشواى، ودائرة قسم ثانى الفيوم وتم إحالتهما للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بضبط "عبد الرحمن.ا.ع" (26 عاما- فلاح)، ومقيم بأبو جنشو بمركز أبشواى، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 302 لسنة 2018م جنح أ.د.ط مركز شرطة أبشواى، بتهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

كما ضبطت أجهزة الأمن، "سيد.ع.ح" (18 سنة-سائق)، ومقيم بمنطقة الحواتم بقسم ثان الفيوم، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 10178 لسنة 2018م جنح قسم ثان شرطة الفيوم، بتهمة سرقة هاتف محمول، وأحيل المتهمان للنيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

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