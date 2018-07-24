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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:51 م
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ضبط عاطلين لقيامها بالنصب على مواطن بحجة تسفير نجله لإحدى الدول الأوروبية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:48 م
ضبط عاطلين لقيامها بالنصب على مواطن بحجة تسفير نجله لإحدى الدول الأوروبية حبس - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط عاطلين بعد قيامهما بالنصب على مواطن وجمع مبالغ مالية منه بحجة تسفير نجله لإحدى الدول الأوروبية وتوفير فرصة عمل له، إلا أنهما رفضا رد المبلغ له.

 

كان "سلامة. أ. س" مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة  قد تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامه بوسط الدلتا يتهم "زينهم. ص. ز" مواليد 1968، "محمد. س. م" مواليد 1978، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بلغ إجمالها 12,000 ألف يورو، 71 ألف جنيه مصرى مقابل توفير محل إقامة لنجله بإحدى الدول الأوروبية والسابق سفره إليها بطريقة غير شرعية منذ 5 سنوات، ولم يلتزما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

وتبين من التحريات صحة الواقعة، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب للواقعة، وتعهدا برد المبلغ تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.


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