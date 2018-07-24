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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:55 م
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ضبط شخص ينصب على راغبى السفر للعمل بالخارج

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:36 م
ضبط شخص ينصب على راغبى السفر للعمل بالخارج حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكنت الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر فى ممارسة نشاط فى مجال النصب والإحتيال على بعض المواطنين راغبى السفر ، والإستيلاء على أموال إحدى المواطنات بكفر الشيخ بزعم توفير فرصة عمل لنجلهابالخارج.
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغا من" فادية.إ.ع " حاصلة على دبلوم تجارى ، مقيمة بكفر الشيخ بقيام "أحمد.أ.أ " و"شقيقه" بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على خمسة وعشرون ألف جنيه  بزعم تدبير فرصة عمل لنجلها بإحدى الدول الأوروبية.. ولم يلتزما بذلك ، وإمتنعا عن رد المبلغ المالى المستولى عليه 
 
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده ان المتهمين يمارسان نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال علىالشباب راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية بموجب عقود عمل وهمية ، والنصب على الشاكية والإستيلاء منها علىالمبلغ المالى بزعم تدبير فرصة عمل لنجلها بالخارج 
 
وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط احد المتهمين  ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتواجد بالخارج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
 

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