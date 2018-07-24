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ضبط سائق وعامل لمساومتهما خليجيا على إعادة هاتف فقده أثناء توصيله بالمعادى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:17 م
ضبط سائق وعامل لمساومتهما خليجيا على إعادة هاتف فقده أثناء توصيله بالمعادى المتهمان عقب القبض عليهما
كتب ــ إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على سائق سيارة توصيل المواطنين، عقب عثوره على هاتف محمول ملك خليجى الجنسية، والذى فقده أثناء توصيله، وساومه على إعادته مقابل دفع مبلغ مالى، وبالتنسيق مع الخليجى، تم ضبط السائق وآخر بصحبته، أثناء استلام الأموال، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من "فوزى ب ع" خليجى الجنسية 48 سنة، والذى أفاد أنه استقل سيارة تابعة لشركة توصيل من منطقة المعادى لتقله إلى محل سكنه، وعقب نزوله من السيارة ترك هاتفه المحمول ماركة أيفون 6 داخل السيارة فقام بالاتصال على الهاتف فوجده مغلق، وفى وقت لاحق قام قائد السيارة بمساومته على إعادة الهاتف مرة أخرى مقابل مبلغ 2000 جنيه.

 

ومن خلال التحريات وبالتنسيق مع المبلغ، تم مجاراة المتصل وتحديد مكان تسليم المبلغ المالى، بشارع كورنيش النيل، وبإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه تم ضبط كل من "أحمد ن ع"  26 سنة، سائق، و"محمود أ م" 24 سنة، عامل، أثناء حضورهما لاستلام المبلغ، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.

 

وبمواجهتهما اعترف الأول بعثوره على الهاتف داخل السيارة قيادته وحاول التصرف فيه بالبيع إلا أنه لم يتمكن من ذلك فاستعان بالمتهم الثانى لمساومة المجنى عليه على دفع المبلغ نظير إعادة الهاتف المحمول مرة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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