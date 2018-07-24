صور نادرة للسيدة تحية كاظم زوجة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

كتب محمد عبد العظيم

لا يمكن أن نتحدث عن حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى أجواء الاحتفال بالذكرى الـ 66 لثورة يوليو، دون أن نتحدث عن زوجته تحية محمد كاظم زوجة الرئيس الراحل حيث تعد السيدة الأولى فى تاريخ مصر الحديث عقب ثورة يوليو، وتزوجها جمال عبد الناصر في عام 1944 ، حيث تعرف عليها فى الإسكندرية، فقد كان جمال عبد الناصر صديق والدها تاجر السجاد الميسور الحال، وعاش معها حياة سعيدة قبل وبعد توليه حكم مصر، وأنجبت له منى، وهدى، وخالد، وعبد الحكيم، وعبد الحميد،و توفيت فى عام 1992 ودفنت بجوار زوجها الزعيم الراحل حسب وصيتها.

زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أصول إيرانية، وتعود أصول والدها من مدينة أصفهان الإيرانية، هى حفيدة العلامة الجعفرى الشيعى الإيرانى كاظم رشتى، وتحدثت الراحلة عن ذكرياتها مع زوجها الراحل، وتفاصيل خطبتهما، فى كتابها "ذكريات معه" الصادر عام 2011، عن دار الشروق للنشر والتوزيع.

وتوضح "تحية" فى كتابها، دور أخوها فى زوجها من "ناصر" والذى رفض لأول مرة بسبب عدم زواج شقيقتها الكبرى، وبعد مرور عام حيث كانت تزوجت شقيقتها تقدم عبد الناصر مرة أخرى، والذى أبدى حينها موافقته وحدد يوم 14 يناير 1944، وتمت الخطوبة بعدها بستة أيام، وكتب "ناصر" على الدبل تاريخ "14" قاصدا يوم زيارته لخطبتها.

وتواصل تحية: "بعد خمسة أشهر ونصف تم زفافى لليوزباشى جمال عبد الناصر يوم 29 عام 1944، وأقام لى أخى حفل زفاف، وبعد عقد القران مباشرة خرجنا للذهاب إلى المصور "أرمان"، كانت أول مرة أخرج معه بدون شقيقتى وزوجها، وملأنا العربة بأكاليل الورد لتظهر فى الصورة، رجعنا البيت لنقضى السهرة، وفى الساعة الواحدة صباحا انصرف المدعوون وانتهى حفل الزفاف، وفى الساعة الثانية صباحا قام أخى وبكى، وسلم على وقبلنى وقال، فلتذهبا، أما أنا فانحدرت من عينى دمعة صغيرة تأثر لها جمال".

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع"، عدد من الصور النادرة للسيدة الراحلة تحية عبد الناصر، بداية من صور زفافها من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أو المواقف المختلفة التى جمعتها مع الرئيس عبد الناصر.



الزعيم الراحل يتلقط صورة مع زوجته



السيدة الراحلة تحية عبد الناصر



السيدة تحية جمال عبد الناصر



السيدة تحية عبد الناصر مع ابنها وأخيها



السيدة تحية عبد الناصر مع الزعيم الراحل



السيدة تحية عبد الناصر مع أودلاها فى جولة نيلية



السيدة تحية عبد الناصر مع أول حفيد للزعيم الراحل



السيدة تحية عبد الناصر



تحية كاظم على أحد المراكب



زفاف الرئيس جمال عبد الناصر وزوجته تحية عبد الناصر



صورة تجمع جمال عبد الناصر وزوجته وابنه



عائلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر



لقطة نادرة تجمع جمال عبد الناصر وتحية كاظم خلال أحد الإجازات