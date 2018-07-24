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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:57 م
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صور.. محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الثانوية العامة بديوان عام المحافظة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:19 م
صور.. محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الثانوية العامة بديوان عام المحافظة اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد الحر
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كرم اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أوائل الثانوية العامة على مستويمحاف المحافظة، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

 

وأكد حرحور، خلال حفل التكريم، والذى أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور، عبد العال البدرى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وعبد الكريم الشاعر، وكيل المديرية، ومحمد أبو هانى، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، أن النسبة العامة للنجاح بالثانوية العامة للعام الدراسى الحالى بشمال سيناء بلغت 84.4%.

 

أضاف محافظ شمال سيناء، أن مجلس الوزراء صدق على منح أبناء شمال سيناء نسبة 2%، تقديرًا لظروفهم، وأن ذلك نتيجة لجهود المحافظة والمجموعة البرلمانية والمشايخ والعواقل ومنظمات المجتمع المدنى وأولياء الأمور، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم وكل من ساهم فى منح أبناء شمال سيناء هذه النسبة.

 

وأشار حرحور، إلى أن العلم سلاح ترتقى به الأمم، وهو سلاح الدولة للتنمية والتقدم والاستقرار وأن أى مشروعات يتم افتتاحها هى نتاج للعلم، متمنيًا استثمار العلم فى تحقيق المطالب ليس لمصر فقط ولكن للعالم كله.

 

وجه محافظ شمال سيناء، الشكر للأسرة وخاصة الأم على تفوق أبنائها فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها شمال سيناء، بجانب توجيه الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم بالمحافظة على المجهود المبذول خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن تفوق الطلاب نتيجة سنوات من التفوق والتحصيل سواء فى الابتدائية أو الإعدادية.

 

وطالب حرحور، أوائل الثانوية العامة بعمل مبادرة لحضور طابور الصباح فى أول يوم من السنة الدراسية الجديدة بالمدارس التى كانوا يدرسون بها، وإلقاء كلمة فى الطابور لتعريف الطلاب كيفية تحقيقهم مراكز متقدمة فى الثانوية العامة وكيفية تنظيم الوقت والمذاكرة طوال العالم الدراسى واسباب التفوق.

 

من جانبها أكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على أنه تم تكريم عدد 12 طالبًا بالشعبة الأدبية، و11 طالبًا بشعبة العلمى رياضيات، و10 طلاب بشعبة العلمى علوم، فضلًا عن تكرم طالبين من مدرسة النور للمكفوفين، والطالب الأول على المحافظة ببرنامج الدمج.

 

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اخبار شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور

أوائل الثانوية العامة

المهندسة ليلى مرتجي




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