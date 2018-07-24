صور.. محافظ السويس يتفقد أعمال الرصف لطريقى النفق والكبارى الجديدة

السويس- سيد نون

قام اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم، بجولة تفقدية لمشروعات الرصف والكبارى التى يتم إنشاؤها بمحافظة السويس للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ لها، وبدأها بتفقد طريق مصر السويس لمتابعة أعمال الرصف وإنشاء لكوبرى الكيلو 10 ـ للقادمين من القاهرة إلى اتجاه النفق بعدد 3 حارات للسيارات الملاكى وحارتين لسيارات النقل الثقيل فى كل اتجاه، وتابع أيضًا أعمال الرصف والتوسعة لطريق 109 ـ النفق بطول 24 كم المكمل للكوبرى.

واستمع المحافظ إلى استشارى الطرق حول الخطة الزمنية لمشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق مصر السويس بطول 5.5 كيلو متر بتكلفة 76 مليون جنيه، بداية من تقاطع طريق مصر إيران حتى ميدان فكرى زاهر مرورًا بكوبرى الجيش المصرى الذى يتكلف 148.5 مليون جنيه مؤكدًا استكمال أعمال التطوير والرصف من ميدان فكرى زاهر حتى النادى الاجتماعى للمحافظة بطول 5 كيلومترات .

وأكد المحافظ على مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة سرعة استكمال توصيل الصرف الصحى لاستكمال رصف الطريق .











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