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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:01 م
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صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والمكفوفين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:02 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والمكفوفين جانب من التكريم
السيد فلاح
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شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مراسم الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والتى أقيمت بنادى الفيروز لتكريم أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والمكفوفين لهذا العام والتى شملت تكريم 48 طالبًا وطالبة من حملة الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والتربية الخاصة.

حضر الحفل المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد أبوالذهب نائب مدير أمن الإسماعيلية والعقيد عماد ميلاد عزيز، المستشار العسكرى للمحافظة وأشرف فؤاد، رئيس المركز والمدينة والعميد وجيه عباس، مدير عام مكتب المحافظ وفاخر عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وفضيلة الشيخ وحيد عايش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية وأحمد عبد الباقى، رئيس حى أول.

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الإسماعيلية خلال مراسم الاحتفال أكد المحافظ على حتمية اتباع تقليدًا جديدًا فى تكريم المتفوقين علميًا اعتبارًا من هذا العام وهو تكريم أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين تقديرًا وعرفانًا بالجميل لدور الأسرة فى نجاح وتفوق أبنائها كما أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود العاملين بالمنطقة الأزهرية بالمحافظة والأساتذة والمعلمين القائمين على العمل بمنظومة التعليم الأزهرى بمختلف مراحلها وأشاد بجهود أولياء أمور وأسر طلاب المعاهد الأزهرية الذين لم يألوا جهدًا فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأبنائهم الطلاب مما ساهم فى تخريج عدد كبير من المتفوقين والمتميزين وصناعة جيل جديد من أبناء مصر.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين علميًا من أبناء الإسماعيلية مؤكدا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى بناء المستقبل ومناشدًا لهم الحفاظ على هذا التفوق والاستمرار فى النجاح والتقدم باعتبار أنهم أمل مصر وقادتها فى المستقبل وصانعى تاريخ هذا البلد، كما أشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية والأساتذة والمدرسين وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم لمجهوداتهم وإسهاماتهم فى هذا التفوق والنجاح. 

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