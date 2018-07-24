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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:56 م
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تكلفتها الاستثمارية 580 مليون دولار..

صور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح محطة الشباب الغازية لإنتاج الكهرباء

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:51 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح محطة الشباب الغازية لإنتاج الكهرباء اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
كتب - السيد فلاح
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أزاح اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء،  الستار عن لوحة افتتاح مشروع توسعات وتطوير ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الشباب الغازية بقطاع مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعلية وذلك عقب أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء عبر شبكة "الفيديو  كونفرانس" فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة فى قطاع الكهرباء والطاقة بواسطة المحافظين والمهندسين المشرفين على المشروعات وبمشاركة عدد من شباب المحافظات المختلفة.

وشملت المشروعات محطة توليد الكهرباء ببنى سويف ومحطة توليد كهرباء البرلس بكفر الشيخ ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الشباب الغازية بمحافظة الإسماعلية ومحطة توليد الكهرباء من الرياح بجبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر ومحطة محولات غرب مغاغة بمحافظة المنيا ومحطة محولات بنبان بمحافظة أسوان ومحطة محولات وادى النطرون بمحافظة البحيرة ومحطة محولات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وتعد محطة الشباب بالإسماعيلية أحد الصروح التنموية العملاقة لإنتاج الكهرباء والتى تم رفع القدرة الانتاجية لها من 1000 ميجاوات إلى 1500 ميجاوات باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا انتاج الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة دون استخدام أى شكل من أشكال الوقود والاستفادة من العادم الناتج من الوحدة الغازية باستخدام البخارواستعادة الطاقة من البخار وذلك من خلال تحويلها إلى محطة ذات الدورة المركبة وإضافة إنتاج 500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية للمحطة والتى تبلغ جملة تكلفتها الإستثمارية 580 مليون دولار ممولة من خلال المنح والقروض الأوروبية والمنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال تلك الفترة.

يذكر أنه المحطة كانت تعمل بنظام الدورة البسيطة منذ عام 1982 من خلال 3 وحدات غازية تم تدعيمها فى عام 2011 بإنشاء 8 وحدات فقط وتنتج 1000 ميجاوات وبعد التطوير وإدخال نظم تكنولوجيا الدورة المركبة التى تعمل دون استخدام الوقود تم زيادة القدرة الإنتاجية إلى 1500 ميجاوات من خلال استخدام نظام مكثف التبريد بالهواء الذى تم تنفيذه لآول مر ة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.  

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