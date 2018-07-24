صور.. شاب يقطع 800 كيلو للترويج للمعابد الفرعونية ومستشفى أورام الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أقدم الرحالة المصرى الشاب محمد المصرى، 25 عاما، ويجوب مختلف محافظات مصر بدراجته الهوائية، على خطوة مختلفة لدعم مرضى الصعيد، إذ زار خلال تواجده بمحافظة الأقصر مؤخرا مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، بهدف المساهمة فى دعم الصرح الطبى المجانى لخدمة مرضى الصعيد - بحسب بيان للمستشف.

"الدعم مش بس فلوس وتبرعات، الدعم الصحيح لأى صرح طبى بيخدم مرضى السرطان بالمجان فى أى مكان فى مصر هو الصورة الحلوة والضحكة البريئة من مريض بيتم خدمته فى المستشفى، الدعم الحقيقى هو نقل الصورة طبيعية كما هى للجميع"، بتلك الكلمات تحدث الرحالة محمد المصرى خلال تواجده بمستشفى أورام الأقصر فى جولته بالمحافظات المختلفة، والذى زار مدينة الأقصر ووصل إليها بعد 15 يوما من نقطة انطلاقه من مدينة بسيون بمحافظة الغربية، قاطعاً أكثر من 800 كيلومتر.

ويقول الشاب المصرى إنه عندما زار الأقصر وضع أهدافا منها التقاط الصور داخلها للترويج لها كالمعابد الفرعونية والمتاحف التى تضم القطع التاريخية المميزة، وكذلك مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام والتى يرى أنها صرح تاريخى لا يقل أهمية عن المعابد فى خدمته للمجتمع المصرى، وكذلك دوره الكبير فى تطوير مفهوم السياحة العلاجية حيث يتواجد مرضى من الدول العربية والأجنبية يتلقون العناية والرعاية المجانية بالمستشفى لثقتهم فى الفريق الطبى داخلها، مؤكداً على استمرار دعمه للمستشفى بالترويج له فى كل مدينة مصرية أو بالخارج خلال جولاته المقبلة لجلب الآلاف من محبيه ومتابعيه لدعم هذا الصرح الطبى المجانى الذى يخدم عشرات الآلاف من المرضى بمحافظات صعيد مصر وبالمجان تماما.

ويعتبر الرحالة محمد المصرى البالغ من العمر 25 عاما، أحد أبطال الترحال فى مصر ولديه طفلان، ويمتلك ورشة موبيليا، وخلال زيارته لمحافظة الأقصر مؤخراً، استقبله العاملون بالسياحة وأهالى الأقصر بشكل حافل، الأمر الذى أسعده، وأكد أنه يستغل وقت فراغه فى رياضة ركوب الدرّاجات، التى يعشقها منذ الطفولة، ويستخدمها فى الترحال والتعرف على المدن وطبيعة أهلها ومعالمها، وأنه قرر منذ فترة أن يزور الأماكن السياحية والأثرية فى مصر بالدراجة، للترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى.



رحالة شاب يقطع 800 كيلو للترويج للمعابد الفرعونية ومستشفي أورام الأقصر



رحالة شاب يقطع 800 كيلو للترويج للمعابد الفرعونية ومستشفي أورام الأقصر