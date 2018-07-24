video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. شؤون الحرمين: مضاعفة إنتاج ماء زمزم وتوفير منافذ لها بمطارى جدة والمدينة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:53 ص
صور.. شؤون الحرمين: مضاعفة إنتاج ماء زمزم وتوفير منافذ لها بمطارى جدة والمدينة ماء زمزم
كتب: مصطفى عنبر
إضافة تعليق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن رفع الطاقة الانتاجية والتشغيلية اليومية لماء زمزم المبارك خاصةً في المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوفرة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لسقيا زمزم بما يضمن نقاء المياه ومطابقتها للمعايير العالمية منذ خروجها من البئر حتى وصولها للمصنع، ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية وتوزيعها على المستهلكين بطريقة آلية دون تدخل بشري.

قال مستشار الشؤون الفنية والهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مدير إدارة مشروع سقيا زمزم المهندس أحمد بن عمر، إنه تقرر زيادة عدد مقدمي الخدمة بنسبة أكثر من 100%، وتشغيل المشروع على مدار الساعة ليفي بحاجة راغبي المياه المباركة وفق آلية توزيع تلتزم بتقديم عبوتين لكل فرد، مع إعادة التوزيع بنفس الكمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الصرف الأخير.

وأوضح أنه تم تعزيز الخدمات وتأهيل ما لا يقل عن 250 موقف سيارة لخدمة زوار المشروع وتوفير نحو 500 عربة لحمل عبوات زمزم للعملاء،  فضلاً عن توفير 350 كرسي انتظار للعملاء بالصالة الجديدة.

وأضاف: "حرصاً من إدارة المشروع لوصول المياه المباركة إلى الجميع، فقد تم تخصيص ناقل معتمد وتفعيله في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة في جميع صالاته ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين، بما يمكنهم من الحصول على عبوات مياه زمزم المهيأة للشحن من صالات المطار دون عناء".

 

خزنات ماء زمزم
خزنات ماء زمزم

 

ماء زمزم
ماء زمزم

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاهل السعودى لـ"السديس": كأنى ألاحظ تغيرا فى طعم ماء زمزم

تقاليع الزمالك فى قمة الأهلى.. "رش مياه" لإبطال السحر فى برج العرب.. "فيديو" لوفد بشبراخيت قبل الخسارة بثلاثية.. "قرن"باسم مرسى وراء أزماته مع جمهور الأهلى.. و"ماء زمزم" هدية مدير الكرة للاعبين قبل موقعة الليلة

المسجد الحرام

السعودية

ماء زمزم

اخبار العرب




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة