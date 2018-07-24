صور.. تكدس مرورى بنزلة وسط المدينة من كوبرى أكتوبر بسبب حريق نقابة التجاريين

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه منزل وسط المدينة أثناء إجراء رجال اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالسيطرة على حريق مبنى نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى نقابة التجاريبن الفرعية بالقاهرة، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الادارة بالدفع بسيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق.