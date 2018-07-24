صور.. تفاصيل حريق مصنع بويات بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

نشب صباح اليوم حريق هائل بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب بالإسكندرية، مما آثار الذعر بين الأهالى، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية التى انتقلت بمعداتها للسيطرة على الحريق، كما انتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية للوقوف على أسباب الحادث.

والبداية كانت بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم برج العرب بنشوب حريق بمصنع للبويات "خاص" الكائن بالمنطقة الصناعيه الثالثة، وانتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحمايه المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها وجارى التبريد.

وبالفحص تبين أن المصنع مساحته 4050 متر مربع تقرييا "مرخص" محاط بسور بداخله مبنى من ثلاثة طوابق مساحته 700 متر مربع تقريبا يستخدم فى تصنيع البويات ملك المدعو ا س ا 65 سنة مقيم طريق الحريه دائرة قسم شرطة باب شرقى ونشوب الحريق بالمبنى، مما أدى لاحتراقه بالكامل دون حدوث أى إصابات، وبسؤال المالك أيد ما جاء بالفحص ولم يعلل سببا لنشوب الحريق ولم يتهم أحد بالتسبب فى إحداثه.

وشارك فى عملية الإطفاء عدد 10 سيارات اطفاء تابعين لإدارة الحماية المدنية وعدد 3 سيارات تابعين للقوات المسلحة، وجارى حصر التلفيات وتحديد قيمتها.

يشار إلى أن المصنع غير مستوفى لاشتراطات الوقائية ضد إخطار الحريق ومحرر له عدة مخالفات.

وأكدت مديرية أمن الإسكندرية، على أنه تم السيطرة الكاملة على حريق مصنع البويات بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب والذى نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالمصنع، موضحا أنه تم الدفع بسيارات الإطفاء بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدة على أنه لا يوجد وفيات ولا إصابات نتج عن الحريق بالمصنع.

يذكر أنه نشب حريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى مصنع بويات بالإسكندرية وتم الدفع بسيارات إطفاء خوفا من انتشار الحريق للمصانع المجاورة.

وقال عمرو خاطر، أحد شهود العيان من المصانع المجاورة، إن الحريق نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم وتقوم أفراد الأمن الصناعى بالسيطرة عليه ونظرا لارتفاع الأدخنة قاموا بلابلغ قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأضاف خاطر، أن قوات الحماية المجنية دفعت بسيارات إطفاء وجارى السيطرة على حريق خوفا من انتشاره للمصانع المجاورة بالمنطقة الصناعية الثالثة خاصة أن المصنع به مواد سريعة الاشتعال.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على أنه لا وجود لخسائر بشرية فى الأرواح بحادث حريق مصنع بويات بمركز ومدينة برج العرب الجديده بالمنطقة 3 والذى يقع على مساحة 1000 متر وملحق به مخزن على مساحة 400 متر ويشتمل 3 طوابق ، مشيرا إلى أن الحماية المدنية فور وصول خبر اندلاع الحريق توجهت قوى الحماية المدنية والإسعاف للسيطرة على الحريق وجارى العمل على السيطرة على الحريق.

وأشار سلطان، إلى أنه بمجرد ورود بلاغ بوجود حريق بمصنع بويات بالمنطقة الـ3 ببرج العرب تم تواصل مع قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ليتم السيطرة على حريق نشب فى المصنع، والذى نشبت فيه النيران فى الساعات الأولى من اليوم وارتفعت الأدخنة وألسنة اللهب مضيفا أن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات إطفاء وجارى السيطرة على الحريق وخاصة أن المصنع به مواد سريعة الاشتعال.











