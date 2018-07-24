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صور .. تعليم كفر الشيخ تكرم قيادات المحافظة و60 طالباً من أوائل الشهادات

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:40 ص
صور .. تعليم كفر الشيخ تكرم قيادات المحافظة و60 طالباً من أوائل الشهادات وكيل تعليم كفر الشيخ اثناء حفل تكريم الأوائل
كفر الشيخ – محمد سليمان
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كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 60 طالباً وطالبة من الأوائل فى المرحلة الثانوية" أدبى، وعلمى علوم وعلمى رياضة "، والتعليم الفنى "تجارى وصناعى"، بمدارس إدارة بلطيم التعليمية، ورؤساء الأقسام بالتعليم الثانوى والفنى، ومدراء المدارس.

 وكرمت وكيل وزارة، طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ ، ورئيس مجلس مدينة بلطيم، والدكتور طارق عماره، نائب رئيس مجلس أمناء الجمهورية، ورئيس مجلس أمناء المحافظة، وأحمد جعفر، نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأحمد الشربيني وكيل النقابة العامه للمعلمين، ونقيب معلمي كفر الشيخ ،وفؤاد الرفاعى رئيس مجلس أمناء إدارة بلطيم، ومأمور مركز شرطة البرلس، والقس موسى سعد الله، كاهن كنيسه مار جرجس ببلطيم.

كما كرمت الدكتورة بثينة، مدير إدارة الأوقاف، بجانب المشاركين فى العملية التعليمية من المجتمع المدنى، والسيد الشافعى، مدير إدارة بلطيم التعليمية، وحمدى البغدادى وكيل الإدارة .

ومنحت وكيل الوزارة الطلاب والطالبات شهادات تقدير وجوائز قيمة لتفوقهم، وتضمن الاحتفال العديد من العروض الفنية والغنائية من أناشيد وطنية.

وفى كلمتها أشادت وكيل الوزارة بدعم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لتعليم كفر الشيخ وسعيهما الدائم للنهوض بالعملية التعليمية .

1- وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم كاهن كنيسة مار جرجس ببلطيم
1- وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم كاهن كنيسة مار جرجس ببلطيم

 

2- وكيل تعليم كفر الشيخ اثناء حفل تكريم الأوائل
2- وكيل تعليم كفر الشيخ اثناء حفل تكريم الأوائل

 

3- وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم أوائل الثانوية العامة والشهادات الفنية
3- وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم أوائل الثانوية العامة والشهادات الفنية

 

4- تكريم أحد الأوائل
4- تكريم أحد الأوائل

 

5- تكريم الاوائل ببلطيم
5- تكريم الاوائل ببلطيم

 


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