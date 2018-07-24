صور.. القبض على شخصين انتحلا صفتى مستشار ومدير أمن سفارة فى كمين المريوطية

كتب ــ عبد الرحمن سيد

ألقى ضباط مباحث المرور القبض على شخصين انتحلا صفة مستشار ومدير أمن بإحدى السفارات بكمين فى المريوطية، وعثر بحوزتهما على مجموعة من الكارنيهات المزورة لعدد من الشخصيات وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بالواقعة.



السيارة المسروقة بعد ضبطها

تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل فتحى القهاوي رئيس قسم مرور شمال أكتوبر، الملقب بصائد السيارات المسروقة من القبض على شخصين انتحلا صفات قضائية وبحوزتهما كارنيهات مزورة أثناء استقلالهما سيارة، وبالفحص على جهاز الـ"بى دى ايه" تبين أنها مسروقة ماركة هيواندى جمارك الاسكندرية برقم 2956 س.ى.ر.



السيارة المسروقة

كما فحصت القوة الأمنية المكونة من السيد حسنى زهران ورمضان أحمد أمينا الشرطة جميع المتهمين، وتبين أن أحدهما انتحل صفة مستشار بالقضاء وهو "ص.م.ع"، وتبين أنه ساعى بمحكمة تاج الدول بإمبابة وزميله "س.ا.ق" وانتحل شخصية مدير أمن بإحدى السفارات، وتم تسليمهما لقسم شرطة كرداسة، وتم العثور معهما على أكثر من رخصة للسيارات مختلفة مزورة وعدد من الكارنيهات المزورة لمجموعة من الوظائف المختلفة بالدولة، كما ضبط الكمين سيارة كيا مسروقة برقم 4512 س.ا.ط، وتم تحرير محضر بالواقعة بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور، وإحالتهم إلى النيابة لتولى التحقيقات.



الرائد عادل القهاوى رئيس قسم شمال اكتوبر



السيارة المسروقة بعد ضبطها



رقم السيارة المسروقة