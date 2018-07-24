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صور.. الرئيس السيسى يفتتح محطة توليد كهرباء وادى النطرون بالفيديو كونفرانس

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:36 م
صور.. الرئيس السيسى يفتتح محطة توليد كهرباء وادى النطرون بالفيديو كونفرانس المهندسة نادية عبده نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء عبر الفيديو كونفرانس، بينها محطات كهرباء بني سويف، والبرلس ووادى النطرون بمحافظة البحيرة.
 
 
وأكدت المهندسة نادية عبده نادية عبده محافظ البحيرة، على استمرار العمل فى المشروعات القومية العملاقة التى تتبناها القيادة السياسية ومنها افتتاح محطة توليد الكهرباء بوادى النطرون.
 
 
يذكر أن محطة توليد الكهرباء بوادى النطرون عدد وحداتها 3 وحدات بقدرة انتاجية 1500 ميجا / وات بتكلفة مالية 30 مليون جنيه ، وتقوم بالعديد من المهام منها: تفريغ القدرات المولدة من محطات التوليد الجديدة و تدعيم الشبكة القومية جهد 500 ك ف وتغذية المشروعات الاستثمارية والصناعية بالمنطقة، وتسيير القدرات الكهربائية اللازمة لمشروع مستقبل مصر الزراعى، حيث تم استصلاح 200 ألف فدان بالمنطقة.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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